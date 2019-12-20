韓辦質疑挺韓就被霸凌 民進黨：與社會認知不同

（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北20日電）國民黨總統候選人韓國瑜競選總部總發言人王淺秋今天說，如果網路上的動作或是串連，好像疑似是支持韓國瑜，大家就開始霸凌與攻擊，她質疑，為什麼挺總統蔡英文就不會有這種問題。

民進黨發言人何博文表示，向來只有韓粉出征寸草不生，向來只聽到批評韓國瑜或對韓國瑜有不同意見的人，經常在網路上被霸凌，「我倒是今天才聽到，竟然會有所謂霸凌韓國瑜的事情」，王淺秋的說法與社會認知有所不同。

有媒體報導，近期Facebook及IG上突然出現不少網紅，不約而同發文擺出特定動作鼓勵網友出門投票；不過有網友指出，發文內容和動作與某政治人物的手勢很像，質疑有詐。

王淺秋今天在受訪時被問到相關議題時，她表示，這件事有點可怕，如果網路上的動作或是串連好像疑似是支持韓國瑜，大家就開始霸凌，為什麼挺蔡總統就不會有這種問題。

王淺秋說，幾位網紅的聲明很清楚的是去呼籲、支持大家來投票，網路上、馬路上的言論自由應該是要受到憲法保障的，難道在網路上表達自己的傾向，就應該被追殺嗎？

此外，韓國瑜不滿台聯黨主席劉一德指他曾進過少年觀護所，昨天委由律師赴台北地檢署控告劉一德涉嫌違反總統副總統選舉罷免法妨害選舉等罪，並強調絕不撤告。

王淺秋也說，台聯的行為，他們會繼續的告下去，所有的言論都會成為檢察官偵辦的基礎，拿不出任何證據，口說無憑，隨便指涉別人是黑道，還去坐過牢，真的是莫名其妙到了極點，真的沒有看過這麼不負責任的政治人物。（編輯：謝佳珍/蘇志宗）1081220