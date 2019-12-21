林淑芬拚連任 賴清德蘇貞昌聯手輔選

（中央社記者溫貴香新北市21日電）民進黨副總統候選人賴清德、行政院長蘇貞昌今天輔選立委林淑芬，蘇貞昌籲這次投三張選票，立委林淑芬投1號、總統投蔡總統3號、政黨票投民進黨14號，就做「1314（取諧音一生一世）」顧台灣。

民進黨立委候選人（新北市第二選區）林淑芬上午舉行三重東區後援會成立大會，包括賴清德、行政院長蘇貞昌，立委候選人余天、許淑華、台北市議員王世堅、林亮君，新北市議員陳啟能、李坤城等人到場力挺，賴清德、蘇貞昌稱讚林淑芬是第一名且專業問政的立委，力挺林淑芬連任。

賴清德會前被問到會不會擔心南部罷韓、挺韓遊行爆發衝突，他表示，雙方要自我要求，警方也會執法，希望遊行能夠平平安安順順利利結束。

賴清德致詞表示，2008年民進黨最困難的選舉，那時民進黨當選的區域立委才13席，其中1席就是林淑芬，他所認識的林淑芬認真打拚、專業且有理想性，25歲當選議員、32歲進入立法院，比他還早。

賴清德列舉林淑芬推動修正幼兒照顧法，要求政府釋放閒置的空間，讓公益團體承辦幼兒園；生產醫療糾紛救濟辦法保障生產婦女，減輕個別醫師所負擔的責任等政績。

賴清德說，中國國家領導人習近平今年1月2日公開表達，所謂九二共識就是一個中國原則，代表中國的合法政府就是中華人民共和國，不容許任何政黨表述中華民國存在的空間，今天若無法看清事實且一廂情願，嘴巴說愛中華民國，實際上害台灣也害中華民國。

賴清德表示，這場選舉一如總統蔡英文所言，主權寸土不讓，不能為了短期利益與表面和平讓渡主權，如果主權退讓，民主馬上受到衝擊、受到危害、生活環境馬上改變，公開呼籲三張選票顧台灣。

蘇貞昌則駁斥在野黨對蔡政府不會做事的批評表示，接任行政院長後將非洲豬瘟阻絕境外，滿嘴吃豬肉還敢罵人，這叫做「口是心非」新註解，要選民繼續支持蔡總統連任，並列舉幼兒、計程車、大卡車等補助與減稅政績。

蘇貞昌要大家看看香港目前狀況、很淒慘，他說，如果讓中國管，答應的事情都不算數，50年不變的承諾結果20年變得這麼悽慘，這回香港人用選票要主權當主人，要有選舉權，這回國民黨立委提名人不是紅的、就是統的，不要讓這些人進立法院，這次投三張選票，立委林淑芬投1號、總統投蔡總統3號、政黨票投民進黨14號就做「1314（取諧音一生一世）」顧台灣。（編輯：張均懋）1081221

民進黨立委林淑芬與總統蔡英文三重東區後援會成立大會21日上午舉行，行政院長蘇貞昌（前右）出席，為林淑芬（前左）輔選站台。中央社記者吳家昇攝 108年12月21日

民進黨立委林淑芬與總統蔡英文三重東區後援會成立大會21日上午舉行，大批支持者到場支持。中央社記者吳家昇攝 108年12月21日

民進黨立委林淑芬與總統蔡英文三重東區後援會成立大會21日上午舉行，現場聚集不少民眾，揮舞旗幟表達支持。中央社記者吳家昇攝 108年12月21日