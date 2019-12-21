張善政稱官逼民反 卓榮泰：封建時代語言

（中央社記者溫貴香新北市21日電）民進黨主席卓榮泰今天就高雄大遊行表示，一早已與內政部長徐國勇交換意見，警方掌握各種狀況，盼活動順利落幕；他也認為國民黨副總統候選人張善政說的官逼民反是封建時代的語言，民主國家人民自主，不會有誰逼的問題。

卓榮泰今天輔選行程滿檔，首站來到新北市為立委參選人林淑芬三重東區後援會成立大會站台致詞，細數林淑芬推動多項重要法案等。

他說，林淑芬身為女性，在對女性關懷照顧上，絕對站在排名前位。並質疑林淑芬的對手國民黨立委參選人黃桂蘭，同樣身為女性，卻對國民黨主席吳敦義、國民黨正副總統候選人韓國瑜、張善政、台南市議員謝龍介、立委陳宜民的歧視女性荒謬言行默不吭聲。

卓榮泰質疑，「難道整個國民黨都認為性別歧視是正當的嗎？國民黨真的認為女性好欺負？推出的女性候選人，連為人民說話都不敢嗎？」

卓榮泰會前受訪被問到黨內傳出要贏韓國瑜200萬票一事表示，他不會算命只會努力打拚，他也告訴所有黨公職人員，在這個時候不論自己的民調、外面各家媒體所做的民調，就是努力打拚，不要因為民調而改變選舉的策略、步驟。

記者問有關張善政昨天在副總統政見發表會中批評民進黨執政官逼民反，卓榮泰表示，以國際情勢而言對台灣是比較嚴峻，但台灣內部有成熟的民主，希望選舉能夠順利且正常的舉行，不要有這種封建思想，那是過去時代人物所講的話。

記者問有關張善政要行政院長蘇貞昌熟讀禮義廉恥，卓榮泰說，不希望整場選戰充滿語言暴力，但張善政這段時間的表現，確實與過去的張善政連結不起來，如果一個人為了追逐大位而喪失本性，將來在歷史上的評價會分裂，希望張善政維持過去科技人翩翩君子的風度，讓人對他留下更多的懷念。

針對罷韓、挺韓大遊行在高雄登場，卓榮泰表示，上午已與徐國勇通過電話交換意見，警方已經充分掌握各種情勢與狀況，希望活動能夠和平落幕。

台北市長柯文哲妻子陳佩琪稱蔡總統不是壞人，怎麼會放任派系把國家吃乾抹淨，卓榮泰說，現在國民黨的政治人物對女性極端不尊重，希望其他政黨、政治人物以及政治人物的配偶，要對同為女性給予適當尊重，國家元首不是不能批評但要言之有物，也希望不要在性別歧視、語言暴力與無的放矢等這幾個方面繼續傷害台灣人民純樸的本性。（編輯：林興盟）1081221