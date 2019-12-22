家長團體邀3陣營談教育 新課綱推動受關注

（中央社記者許秩維台北22日電）家長團體今天邀各政黨總統候選人團隊參與座談，討論新課綱等教育議題，親民黨陣營認為新課綱需完整配套；民進黨陣營表示會穩健推動；國民黨陣營認為應滾動式修正。

全國家長會長聯盟與全國各區家長團體今天舉行與總統候選人有約座談會，邀各政黨總統候選人團隊對各項教育議題提出見解，並回應家長團體事先蒐集彙整的提問，親民黨由不分區立委提名人劉宥彤代表，民主進步黨由教育部次長范巽綠代表，中國國民黨由副總統候選人張善政代表。

親民黨總統候選人宋楚瑜在影片中表示，他會特別重視教育制度的變革，不會把老師、家長當白老鼠，教育要向下扎根，應該好好處理基礎教育、幼兒教育，他也會重視校園安全，對於吸引或誘惑未成年人吸毒的人應加重處罰。

劉宥彤指出，108課綱是有教改以來的最大挑戰，素養教學、以學習者為核心都是對的，但配套要完整，目前卻面臨師資員額不足的問題；越往下的教育，國家要監管和照顧更多，越往上的高等教育則要鬆綁，整體教育預算應該要增加。

范巽綠表示，為成就不一樣的孩子，提供更多機會選擇，民進黨執政後推動新課綱，投入新台幣450億元，另外在學前教育階段加速提升平價教保服務，技職教育則回歸務實致用，高等教育從國內外育才、攬才著手，並致力培育新南向和數位科技人才。

范巽綠指出，新課綱從103年就開始準備，今年從小一、國一、高一開始實施，教育部也持續推動教師培訓增能，穩健推動新課綱；新課綱和大學考招連動，教育部推動高中學習歷程，就是希望學生不需去校外參加活動才能獲認證，學校課程就能滿足所需，大學端選才也是看學生在校內課程表現為主。

座談會進行到一半時發生意外插曲，范巽綠發言時，現場一名男子情緒激動回嗆，主辦單位趕緊勸阻安撫，之後又有另一名男子手拿「教育部淪為同運政黨打手」的手板並激動地要求提問，也遭到主辦單位勸阻，並未釀成進一步衝突。

國民黨總統候選人韓國瑜在影片中表示，台灣近年教育制度出現很多問題，他認為下一代孩子除了四維八德、禮義廉恥等傳統中華文化精髓要保存，還得跟國際接軌，台灣唯一有的就是人才，人才培養在教育，他會加大力度培養下一代。

張善政表示，新課綱強調素養導向，但是包山包海，想在小學到高中階段都塞進去，可能會造成學生負擔，而且將重要科目時數縮減太多，現在社會越來越多元，雖然要加新東西，但舊東西不能丟得太快，新課綱應該邊做邊看、滾動式修正。（編輯：管中維）1081222