研發太空產業 賴清德盼台灣成高階研發製造中心

民進黨籍桃園市第1選區立委參選人鄭運鵬22日晚間在南崁五福夜市舉辦耶誕音樂會，吸引大批熱情民眾到場參與。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）民進黨副總統候選人賴清德今晚表示，政府未來將研發太空產業，每年都會發射一顆人造衛星，帶動台灣太空科技產業發展，讓工業進步經濟繁榮，打造台灣成為高階研發製造中心。

民進黨提名桃園市第1選區（龜山區、蘆竹區、桃園區13個里）立委參選人鄭運鵬，晚間在南崁五福夜市舉辦耶誕音樂會，除了邀請到大支等藝人演出外，民進黨副總統候選人賴清德及行政院副院長陳其邁也出席這場盛會。

賴清德表示，今天是冬至吃湯圓的日子，不過在追求家庭的圓滿之前，要先追求國家的團結、守護台灣，近年來中國大陸不停打壓台灣，壓縮台灣國際生存空間，更滲透台灣內部，打壓經濟，幸好在總統蔡英文的領導下，遭遇壓力不屈服，獲得友邦支持，獲得國際肯定。

賴清德說，未來除了持續推動經濟，也會打造台灣成為高階研發製造中心，同時將研發太空產業，每年都會發射一顆人造衛星，帶動台灣太空科技產業的發展，讓工業進步、經濟繁榮，因為經濟對人民來說是最重要的事，就像台灣俗諺說的「顧佛祖也要顧肚子」，蔡總統非常重視經濟。

賴清德指出，蔡總統將這次的選舉定位成「守護台灣主權、維護台灣民主」，為了子孫的未來，國人一定要團結，除了蔡總統要當選連任，民進黨在國會的席次也要過半，更要讓鄭運鵬這樣優秀的區域立委人才可以留在立法院做事，協助總統落實相關政見。

賴清德表示，鄭運鵬不但擁有完整的資歷，也經歷完整的黨團歷練，桃園在台灣的地位越來越重要，不但人口、出生率名列台灣前茅，更是台商返鄉投資的首選，除了有五星級的桃園市長鄭文燦，更需要鄭運鵬在立法院爭取預算，協助鄭文燦建設桃園。

最後，賴清德跟與鄭運鵬邀請現場民眾一起合唱台語歌曲「思慕的人」，更與陳其邁相約，3人在勝選後，要在桃園合體開唱一起慶祝。（編輯：李亨山）1081222