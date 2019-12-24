郭台銘：若執意月底通過反滲透法 將赴立院抗議

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（中央社記者王承中台北24日電）鴻海創辦人郭台銘今天表示，這次總統大選他是袖手而不旁觀，2024是旁觀而不袖手。若民進黨執意在月底通過反滲透法，他將帶團到立法院集結，當初太陽花怎麼反服貿，他們就怎麼反對。

郭台銘接受今天晚間錄影播出的民視台灣台「周玉蔻辣新聞」專訪。由於郭台銘昨天坦言後悔退選，對於2024是否會參選，台北市長柯文哲是否是考慮因素？郭台銘表示，這次總統大選他是袖手而不旁觀，2024是旁觀而不袖手。對於參選機率是否超過50%，郭台銘指出，這很難講，但超過99%也沒有用，可能會因為哪個因素就又翻過來。

對於未來是否會組黨，郭台銘指出，他過去不組黨、現在不組黨、未來也不會組黨。至於是否會接收親民黨，郭台銘說，言之過早。

針對民進黨擬在月底通過反滲透法，郭台銘表示，他這輩子沒帶過任何人到立法院抗議，如果民進黨執意在月底通過反滲透法，他將帶團到立法院集結，當初太陽花學運怎麼反對服貿，他們就怎麼反對，他可能沒有能力翻牆，就睡在那裡。他說，反滲透法比服貿嚴重10倍、20倍，沒有經過溝通怎麼可以通過。

對於民進黨推動下架吳斯懷，郭台銘指出，這是假議題，吳斯懷在國民黨不分區名單排第4，如果國民黨不分區只上3席，不就比民眾黨還小，所以這是假議題，因為不可能實現，但造成的趨勢會讓國民黨支持者、中間選民投不下去國民黨，這種情況下親民黨就是選項，對親民黨有幫助，不能讓民進黨一黨獨大。

參與錄影的永齡基金會執行長、親民黨不分區立委參選人劉宥彤則說，「下架吳敦義比較快」。郭台銘表示，他認為今天國民黨的敗選是制度使然，冰凍三尺非一日之寒。他當初有預測到國民黨今天的選情，若國民黨總統候選人韓國瑜能留在高雄，以王者之尊能贏而不選，將有自己的歷史定位。郭台銘表示，未來他會出一本回憶錄會把所有的事情交代清楚，「我一定會寫出來」。（編輯：張良知）1081224