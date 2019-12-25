朱立倫：對選情有信心 最後兩週全力衝刺

（中央社記者王鴻國新北25日電）國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委、前新北市長朱立倫今天表示，他對選情充滿信心但不鬆懈，最後兩週會在北中南舉辦大型造勢活動做最後衝刺。

朱立倫今天上午分別陪立委參選人柯志恩及林國春騎自行車掃街拜票，獲不少路人歡迎，他接受媒體聯訪時談到目前選情是充滿信心但不鬆懈，一步一腳印。

在立委選情上，朱立倫強調不論是新北的柯志恩及林國春，或是台北市蔣萬安及李彥秀等人，所有席次都缺一不可，都會全力以赴爭取，讓像柯志恩等優質立委都能當選。

媒體詢問韓國瑜和總統蔡英文的民調差距拉大的問題，朱立倫表示，在民調蓋牌效應下，現在已經很少有人再參考民調了，因此，他們最重要的仍是一步一腳印的持續努力。

朱立倫表示，今天仍有總統候選人政見發表會，希望大家都能表現很好。至於媒體追問韓國瑜、郭台銘（鴻海創辦人）及王金平（前立法院長）是否會於28日在高雄合體造勢的問題，朱立倫表示，沒有得到這樣的訊息。

朱立倫強調，新北市長侯友宜也請假幫忙輔選，希望得到更多民眾的支持。因此，最後兩週將會在台中及台南舉辦大型造勢活動，尤其是最後一週的黃金週，會在台北市凱道及新北市板橋及高雄市進行大型造勢活動。希望匯集所有人力量，在最後兩個星期全力衝刺，也希望選戰回到省思民進黨4年執政有沒有讓台灣更好後再投票的主軸。（編輯：李錫璋）1081225