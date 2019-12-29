澎湖立委選戰 卓榮泰籲拉票挺楊曜勝出

2020選戰進入倒數階段，民進黨主席卓榮泰（前左）29日赴澎湖為黨籍立委參選人楊曜（前右）助選，籲請民眾在僅剩的13天中，每個人都是楊曜的總幹事，一天找一人，把立委和政黨票拉過來。中央社 108年12月29日

（中央社澎湖縣29日電）民進黨主席卓榮泰今天在澎湖座談時指出，「3、3、14」是勝利方程式，會場內每人都是黨中央的尖兵、是黨籍立委參選人楊曜的總幹事，期望能每人每天一票一票地拉，贏得勝選。

「2020台灣曜贏民進黨監票員培訓座談會」今天在澎湖縣勞工育樂中心舉行，計有民主進步黨推薦的100多名澎湖縣投開票所內、外場監票員與會。

尋求連任的民進黨澎湖縣選區立委參選人楊曜競選總部主委陳光復及副主委陳慧玲、民進黨澎湖縣黨部主委盧長在於會中分別表示，希望監票員要做好投開票所秩序等。

卓榮泰在會中指出，在歷屆總統、立委選舉，總統的支持度比立委來得高，但差距在10%以內，若超過10%就是不正常。選民在總統選舉投票意向雖已決定，但立委及政黨票還持續拉距，因此，籲請與會者在選戰僅剩的13天中，每人都擔任楊曜的總幹事，一天找一人，把立委及政黨票拉過來。

卓榮泰表示，目前各小黨都在全力搶攻5%的政黨票門檻，而民進黨在去年底選舉失利，今年才剛大病初癒，體質還在調整中，籲請不要再把養分吸走，政黨票一定要支持民進黨。（編輯：戴光育）1081229