更多編輯台推薦新聞：
專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看
地方

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理
生活

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

澎湖立委選戰 卓榮泰籲拉票挺楊曜勝出

最新更新：2019/12/29 19:06
2020選戰進入倒數階段，民進黨主席卓榮泰（前左）29日赴澎湖為黨籍立委參選人楊曜（前右）助選，籲請民眾在僅剩的13天中，每個人都是楊曜的總幹事，一天找一人，把立委和政黨票拉過來。中央社 108年12月29日
2020選戰進入倒數階段，民進黨主席卓榮泰（前左）29日赴澎湖為黨籍立委參選人楊曜（前右）助選，籲請民眾在僅剩的13天中，每個人都是楊曜的總幹事，一天找一人，把立委和政黨票拉過來。中央社 108年12月29日

（中央社澎湖縣29日電）民進黨主席卓榮泰今天在澎湖座談時指出，「3、3、14」是勝利方程式，會場內每人都是黨中央的尖兵、是黨籍立委參選人楊曜的總幹事，期望能每人每天一票一票地拉，贏得勝選。

「2020台灣曜贏民進黨監票員培訓座談會」今天在澎湖縣勞工育樂中心舉行，計有民主進步黨推薦的100多名澎湖縣投開票所內、外場監票員與會。

尋求連任的民進黨澎湖縣選區立委參選人楊曜競選總部主委陳光復及副主委陳慧玲、民進黨澎湖縣黨部主委盧長在於會中分別表示，希望監票員要做好投開票所秩序等。

卓榮泰在會中指出，在歷屆總統、立委選舉，總統的支持度比立委來得高，但差距在10%以內，若超過10%就是不正常。選民在總統選舉投票意向雖已決定，但立委及政黨票還持續拉距，因此，籲請與會者在選戰僅剩的13天中，每人都擔任楊曜的總幹事，一天找一人，把立委及政黨票拉過來。

卓榮泰表示，目前各小黨都在全力搶攻5%的政黨票門檻，而民進黨在去年底選舉失利，今年才剛大病初癒，體質還在調整中，籲請不要再把養分吸走，政黨票一定要支持民進黨。（編輯：戴光育）1081229

「2020台灣曜贏民進黨監票員培訓座談會」29日在澎湖縣勞工育樂中心舉行，民進黨主席卓榮泰（左3）出席與會，與黨籍立委參選人楊曜（右3）攜手加油，盼贏得勝選。中央社　108年12月29日
「2020台灣曜贏民進黨監票員培訓座談會」29日在澎湖縣勞工育樂中心舉行，民進黨主席卓榮泰（左3）出席與會，與黨籍立委參選人楊曜（右3）攜手加油，盼贏得勝選。中央社　108年12月29日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報