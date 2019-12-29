韓國瑜電視辯論會指赴陸開公司 鄭宏輝斥造謠

國民黨總統候選人韓國瑜29日在辯論會中提及民進黨新竹市立委參選人赴陸開公司一事，遭點名的鄭宏輝（前右2）受訪表示，這是選舉期間造謠、抹黑的烏賊戰，相信選民有智慧，不會因此受影響。前右為行政院長蘇貞昌，前左起為民進黨立院黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月29日

（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）中國國民黨總統候選人韓國瑜今天在總統電視辯論會指稱民進黨新竹市立委參選人赴陸開公司。民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝對此表示，這是造謠、抹黑，相信選民有智慧判斷。

韓國瑜下午在總統電視辯論會指稱，民進黨內部有許多人跑中國大陸，包括民進黨新竹市「張」姓立委參選人到中國大陸開公司。

不過，民主進步黨新竹市選區立委參選人是鄭宏輝，並非「張」姓立委參選人。

鄭宏輝下午接受媒體聯訪時回應表示，這是選舉期間造謠、抹黑的烏賊戰術，應該要回歸到政策的討論，相信選民有智慧，不會因此受影響，希望明日的台灣、新竹能夠更加幸福。

國民黨新竹市選區立委參選人鄭正鈐27日在國民黨中央黨部舉行記者會指稱，鄭宏輝成立的生醫公司，2013年領取新竹市政府SBIR推動計畫補助，就到中國大陸武漢市成立生物科技公司，還以台灣公司名義向中國大陸申請商標註冊，地址填寫「中國台灣」，這是對台灣的自我矮化。

對此，鄭宏輝27日發布新聞稿回應，指鄭正鈐所拿出武漢市的公司登記資料，上面註明公司登記早已「註銷」，且從未營業過。以台灣總公司名義申請的政府補助，所有單據核銷均經過會計師與政府相關部會審核，絕無任何違法之事，勿僅憑臆測抹黑攻擊。（編輯：戴光育）1081229