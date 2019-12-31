更多編輯台推薦新聞：
109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

中央社聲明
政治

中央社聲明

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理
生活

2020跨年晚會煙火迎曙光 全台活動總整理

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看
地方

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

反滲透法三讀 蘇嘉全：守護民主護國保台

最新更新：2019/12/31 16:36

（中央社記者范正祥台北31日電）立法院院會今天三讀通過反滲透法，立法院長蘇嘉全透過臉書發文表示，這是一部福國利民的典範級法案，守護民主、護國保台。

蘇嘉全表示，期待反滲透法的三讀通過，能夠確保台灣未來的選舉，特別是即將到來的2020總統與國會大選，不受境外勢力的惡意侵擾，讓選舉的結果忠實呈現台灣人民的旨意。

他指出，經過一整天的逐條審理，立法院在2019年的最後一天，三讀通過反滲透法，讓台灣的民主自由，多了一層法律的保障。

蘇嘉全指出，近年來，包括中國在內的境外敵對勢力，透過網路社群、社會團體、個人等多元的管道，一步一步強化對台灣的滲透力道，企圖以金錢利誘，影響台灣的選舉結果，危害中華民國的民主自由。

蘇嘉全表示，特別感謝朝野黨團，沒有辜負台灣人民的期待，在連日馬拉松式協商時理性討論、充分表述，最後經由民主程序逐條發言、表決，讓護國保台的反滲透法，及時站上鎮守國家安全、保護台灣民主的第一線，也讓第9屆立法院在本屆法定會期最後一天，順利為全國人民帶來最後一部福國利民的典範級法案。（編輯：鄭雪文）1081231

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報