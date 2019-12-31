蔡總統輔選讚鄭朝方優秀 周江杰是代理人

總統蔡英文（前左2）31日到新竹，陪同民進黨新竹縣第2選區立委候選人鄭朝方（前左）赴宮廟參香，並懇託鄉親全力支持。（鄭朝方競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年12月31日

（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）總統蔡英文今天輔選民主進步黨立法委員候選人鄭朝方、周江杰時表示，鄭朝方是不可多得的優秀人才，「周江杰是我的代理人」，會是找得到、看得到，服務感受得到的立委。

蔡總統下午展開新竹地區輔選行程，先到新竹市陪民進黨立委候選人鄭宏輝到宮廟參香，接著馬不停蹄轉往輔選新竹縣為第1選舉區（竹北市西區、湖口鄉、新豐鄉及新埔鎮）的周江杰、第2選區（竹北市東區、竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉與五峰鄉）的鄭朝方，拉抬選情，力拚國會過半。

蔡總統陪鄭朝方拜廟時表示，鄭朝方文化藝術底蘊濃厚，各領域都有亮眼成績，在家鄉新竹從基層組織經營、深耕地方發現待改善問題等，都有精準表現。

蔡總統陪周江杰拜廟時說，她上任時，台灣是亞洲4小龍（台灣、韓國、香港及新加坡）最後1名，如今已攀升到第1，台商回流，還有外商、在地廠商投資，關鍵在於台灣是民主社會，政府有心保護民主自由，希望台灣未來愈來愈繁榮。

蔡總統表示，有國會支持，她過去3年才能做很多改革、轉型正義工作，呼籲民眾明年1月11日要出門投票，團結讓新竹縣因鄭朝方、周江杰而有更進步發展。（編輯：李明宗）1081231