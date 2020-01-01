陳菊陪呂孫綾市場掃街 指選情倒吃甘蔗

總統府秘書長陳菊（前左）1日上午到新北市林口的傳統市場，陪同民進黨新北市立委候選人呂孫綾（前右）掃街拜票，陳菊表示，呂孫綾是民進黨全力栽培的年輕人，盼望鄉親支持。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月1日

（中央社記者黃旭昇新北1日電）總統府秘書長陳菊今天表示，民進黨新北市立委選舉第一選區候選人呂孫綾選情有如倒吃甘蔗，她特地到林口為呂孫綾掃街加油，希望民眾支持年輕人，選舉開出好的成績。

陳菊今天上午到新北市林口的傳統市場，與呂孫綾一起拉票拜託，同時發放春聯。不少買菜民眾與攤商也與陳菊握手合影。

陳菊接受聯訪時表示，參加元旦升旗典禮後，特地到林口為呂孫綾加油，並希望確保呂孫綾在這次選戰過關。

她說，呂孫綾是民進黨全力栽培的年輕人，盼望鄉親支持，也肯定呂孫綾過去4年實現競選諾言與政績。

陳菊說，對選情非常有信心，呂孫綾如倒吃甘蔗的選情，比選戰剛開始時還要亮麗，將會堅持到最後。

呂孫綾說，陳菊一輩子都為台灣民主奮鬥努力，感謝陳菊鼓勵年輕人勇於承擔與挑戰。感謝民進黨給她機會挑戰艱困的選區，雖然一開始選情沒有樂觀，但現在已經不斷進步，將繼續努力希望能為大家服務。（編輯：方沛清）1090101

總統府秘書長陳菊（前左）1日上午到新北市林口的傳統市場，陪同民進黨新北市立委候選人呂孫綾（前右）掃街拜票，同時發放春聯。中央社記者黃旭昇新北攝 109年1月1日