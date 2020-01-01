總統元旦發春聯 與入府參觀民眾開心合影

（中央社記者溫貴香台北1日電）109年元旦，總統蔡英文配合總統府開放參觀日，特別在總統府敞廳親自迎接入府參觀的首批民眾，並發送春聯，祝賀民眾新年快樂。

蔡總統在敞廳入口逐一向民眾致意發放春聯，參觀民眾也開心與總統合影。總統府公共事務室主任張文蘭日前指出，109年總統暨副總統新年賀詞為「風調雨順民富國強」，「風調雨順」出自「舊唐書」，形容天候穩定、五穀豐收、國人豐衣足食的景象；「民富國強」出現在「吳越春秋」，強調國家強盛來自於人民生活富足。

總統府表示，這個句話象徵新的一年百工百業繁榮興盛、國家富庶安康，這不僅是對於新年的祝福，也是期許，更是政府施政努力的方向。

除了春聯外，總統與副總統的紅包袋也是民眾關注的焦點。109年紅包袋上方是一隻咬著元寶的金鼠、綿延不絕的金線與錢幣組成2020圖像，意涵財富綿延不絕，經濟蓬勃發展；大小錢幣相互襯托，除了讓構圖更加活潑外，下方較大的錢幣同時象徵國家根基穩固，人民安居樂業。

總統府今天配合元旦假期開放參觀，許多民眾一早就在總統府外大排長龍準備入府參觀，總統府特別提醒，民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但攝錄影機、行李及大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。

除元旦假日開放參觀時間自上午9時至下午4時；每週一至週五平日開放參觀時段為上午9時至11時30分。即日起到1月22日止，未能到總統府索取春聯、紅包袋的民眾，可就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取，數量有限，送完為止。（編輯：楊凱翔）1090101