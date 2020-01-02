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黑鷹直升機迫降烏來山區
國防部2日表示，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，搜救人員已派員前往搜救。
黑鷹直升機迫降烏來山區
新聞專題
黑鷹直升機迫降烏來山區5/8

黑鷹迫降新北烏來 直升機現場待命吊掛搶救

最新更新：2020/01/02 12:04

（中央社記者游凱翔、王揚宇台北2日電）包括參謀總長沈一鳴上將在內的UH-60M黑鷹直升機，上午迫降新北烏來山區，空軍督察長黃志偉表示，已出動兩架黑鷹搜救，地面搜救小組已抵達現場，但因上空雲層較厚，空中黑鷹已待命吊掛。

國防部上午在松山基地指揮部召開臨時記者會，空軍司令雄厚基上將表示，發生這起飛安事件心情很沉重，全機共13人，扣除正駕駛、副駕駛及機工長，共有10人前往慰問行程，並在上午7時54分從松山起飛、8時7分松山105度/16浬處光點消失烏來山區，最後位置於桶後溪溪谷。

他表示，黑鷹失聯最後的回報時間是在上午8時6分左右，主要回報「能見度符合進場標準」等語，並沒有提及其他狀況。

雄厚基指出，目前已標定最後失聯位置前往搜救，預計在一個小時內將會趕到現場，至於是環境還是機械因素，目前空軍已成立調查小組了解。

國防部稍後表示，地面搜救小組已抵達現場，但因上空雲層較厚，空中黑鷹已待命吊掛。

由於原本傳出共有10人獲救，但針對傷亡狀況，雄厚基表示目前地面搜救部隊尚未抵達現場，無法確定傷亡狀況。

黃志偉指出，目前已出動2架黑鷹直升機前往救援，並在空中目視到機號633的黑鷹直升機，部分人員仍受困機身中、部分已脫困；另外，除了警消之外，蘭陽指揮部也出動80名官兵前往救援，國防部長嚴德發也搭機前往了解。（編輯：林淑媛）1090102

地機族
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