黃敏惠悼黑鷹殉職將士 見機工長稚子留言落淚

（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）嘉義市長黃敏惠今天前往台北賓館追思黑鷹直升機失事殉職將士，她看見殉職的嘉義人、機工長許鴻彬2名稚子「爸爸，我愛您」留言，且還無法理解罹難的事實，難過地落淚。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，國軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴等8名將士殉職。台北賓館開放民眾追思致意，人潮不斷。殉職的許鴻彬是嘉義市民，黃敏惠下午前往台北賓館追思致意，同時慰問許鴻彬家屬。

嘉義市政府表示，許鴻彬老家在雲林縣，因工作關係，他與妻子、稚子住在嘉義市，2名孩子就讀嘉義市的國小。在許鴻彬的留言板上，他的孩子留下「爸爸，下次一起玩手機」、「爸爸，我愛您」字句，黃敏惠看到留言後，立刻紅了眼眶。

黃敏惠認為，為人父母，將心比心，真是很心痛。

黃敏惠在獻花、點燈後，特別寫張紙條給許鴻彬，內容為「鴻彬：一生戎馬、奉獻國家，嘉義市以您為榮」；她也給同是嘉義人的殉職正駕駛葉建儀留言，「謝謝您為國奉獻，救災現場、保家衛國，都有您的身影，謝謝您」。

黃敏惠在台北賓館追思後，轉往三軍總醫院，慰問家屬並致贈慰問金。黃敏惠心疼地擁抱許鴻彬的妻子，許妻強忍淚水地說，孩子還沒有辦法理解罹難的事實，「總是單純地問爸爸還會再回來嗎？」

黃敏惠告訴許鴻彬的妻子，指未來還有長長久久的路，嘉市府會陪伴一起往前走，未來孩子的教育，包括營養午餐費用、註冊與代收代辦費都將全額協助。也將提供孩子每學期新台幣2000元獎助學金，並提供悲傷輔導與班級團體輔導，幫助孩子走出傷痛。（編輯：戴光育）1090104

國軍黑鷹直升機失事，8名將士不幸殉職，台北賓館特別開放民眾追思致意，嘉義市長黃敏惠4日北上表達追思，其中殉職機工長許鴻彬是嘉義市民，黃敏惠也留言追悼。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 109年1月4日