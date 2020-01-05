追思黑鷹殉職將士 民眾行軍禮唱軍歌

（中央社記者顧荃台北5日電）參謀總長沈一鳴等8將士在黑鷹失事事件中殉職，台北賓館開放民眾追思致意。不少民眾致意時頻頻拭淚，也有民眾行軍禮、唱軍歌表示敬意。

UH-60M黑鷹直升機2日在新北市山區失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文、情次室助次洪鴻鈞，以及黑鷹正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬等。

台北賓館昨天及今天開放，供國軍、民眾向殉職將士獻花、點燈，追思致意，開放時間至今天晚間9時為止。

一早便有許多民眾在台北賓館門口等待，9時開放後依序進入致意。會場設有8位殉職將士的生平事略、獻花與蠟燭區，並提供白色玫瑰花與紙筆，民眾可獻花與留言給各將士。不少民眾致意時頻頻拭淚，也有民眾行軍禮、唱軍歌表示敬意。

民進黨立委何志偉是上午第一批進入致意的人士之一，他說，在立法院與沈一鳴接觸過，是位很好的長官。

前副總統呂秀蓮也前往台北賓館獻花，她受訪時說，這是全國共同的悲痛，這幾天朝野各界表現都很好，目前出事的原因還在鑑定中，不該做任何無謂揣測；選舉看到很嚴重的社會撕裂，但這次不幸的空難，也讓人看到，面對生命、面對國家，大家都是一樣的。（編輯：林淑媛）1090105