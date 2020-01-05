恢復競選後首場大型造勢 蔡總統：我最重視國防

（中央社記者葉素萍台南5日電）英德配今天到台南舉行造勢大會，這是總統蔡英文恢復競選行程後首個大型造勢活動。蔡總統說，選舉可以暫停但國家安全不能暫停，她向在野黨致意，暫停競選讓救援、調查、紀念活動不受影響；她說，她是最重視國防的民選總統。

民進黨下午在台南平實公園旁廣場，舉辦「勇敢自信 護台同行」造勢大會；這是黑鷹事件後，蔡總統恢復競選行程的首個大型造勢活動；蔡總統從會場後方大進場，她向兩邊民眾揮手致意，支持者爭相趨前握手，短短幾百公尺，花了15分鐘。主辦單位宣稱，現場人數超過15萬人。

蔡總統和副總統候選人賴清德合體拉抬6名立委候選人賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲和王定宇；台南市長黃偉哲、民進黨副秘書長林飛帆與桃園市長鄭文燦也到場力挺，催出團結氣勢。

對於黑鷹事件，蔡總統說，第一時間她要求暫停競選活動，用最大力量救援；救援結束後，她到宜蘭了解狀況，慰問家屬；第二天她召開會議交代一定要確保軍心、民心穩定，確保台灣周邊安全，裝備保養也要確實，因為，「選舉可以暫停，我們的國家安全不能暫停」。

她說，她替殉職參謀總長沈一鳴完成未竟任務，慰勉官兵後，將官兵們對總長的留言，帶到台北賓館；她說，部隊有很多不捨，但志氣很堅強，請大家放心，「我們有一支不怕挑戰、打不倒的軍隊，就是台灣的國軍在保護大家。」

蔡總統感謝所有台灣人民對國軍的疼惜支持，她並向在野黨致意，暫停競選活動，讓救援、調查、紀念活動不因選舉影響；她也感謝民進黨支持者，她說，在選前這階段宣布暫停活動，大家一定有些緊張，感謝大家體諒；因為，國家只有一個，政黨可以競爭，但若講到國軍、國家安全，「我們只有團結這條路」。

蔡總統並提到，這4年來，部隊換新制服、新武器，軍隊待遇提高，軍人尊嚴提升，「民選總統以來，最重視國防的總統就是蔡英文」。

曾任台南市長的賴清德一到場，民眾站立揮舞旗幟熱情相迎；賴清德說，台南立委席次要維持過去傳統，6席全壘打。

賴清德並提到，國民黨不斷說民進黨政府「查水表」；言論自由是民進黨價值、也是台灣資產，民進黨不可能破壞，但違法的假消息，政府一定要查辦，例如，有人在網路指中選會用特殊油墨，若投韓國瑜會變廢票，這若不查，積非成是，引起矛盾衝突、影響社會和諧；而且政府查辦假消息未分黨派。

林飛帆、鄭文燦、黃偉哲輪番上台催票、固票、拉票；黃偉哲說，台南市一定要贏最多。

鄭文燦說，黑鷹事件，國民黨總統候選人韓國瑜竟然稱這是不是台灣中了邪、國運不昌，相較於蔡總統停止3天競選活動，舉行國防軍事會談，替參謀總長走完未竟行程，再去台北賓館致意，兩個總統候選人表現天差地別。

林飛帆表示，對手持續抹黑、造謠、攻擊無法詆毀過去3年半的努力；反滲透法通過後，對手不斷造謠稱有多少民眾被約談、被調查，說是查水表，但造謠、抹黑、傳播假訊息，難道不用負法律責任嗎？（編輯：蘇志宗）1090105