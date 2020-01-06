蔡總統屏東車掃 女子穿婚紗衝出來加油打氣

（中央社記者葉素萍屏東6日電）總統蔡英文今天開始啟動一連5天的全台大車掃，她上午從故鄉屏東楓港出發，屏東鄉親的熱情如同今天的豔陽一樣；宣傳車經過婚紗店，還有身著婚紗的女子衝出來替蔡總統加油。

蔡英文總統連任辦公室今天正式啟動「勇敢自信護台同行」選前車隊掃街拜票活動，將一連車掃5天。蔡總統從屏東楓港出發、民進黨副總統候選人賴清德從新北萬里出發、全國競選總部主任委員陳建仁從高雄旗山出發、民進黨主席卓榮泰從台北北投出發。

蔡總統上午抵達故鄉屏東楓港，先前往德隆宮參拜，旋即展開選舉最後黃金週車隊掃街；4年前，她競選總統的黃金週車掃，也是從同一地點出發；蔡總統今天向鄉親喊話「我的故鄉屏東要開出紅盤、要最高票，給我更多的選票、更多的力量」。

蔡總統的堂姐送上包子及粽子，象徵「包中」讓她相當開心，不斷主動與支持者握手致意。

蔡總統陪同屏東立委候選人蘇震清、鍾佳濱車隊掃街，民眾自備加油棒、道具、標語、旗幟，替蔡總統打氣；屏東中午氣溫炎熱，達到攝氏27度，但大批人龍不畏豔陽，在多個街口聚集，等待蔡總統經過時，把握機會向她揮手道聲加油、比出3號OK手勢。

「屏東的女兒蔡英文總統回來了、蔡英文本人來了，現在站在宣傳車上面」，廣播車上麥克風手高喊；鄉親們聽到廣播放送，站到門口、路口相迎，還有女子穿著婚紗，從婚紗店衝出來，向蔡總統揮手加油。

蔡總統今起從屏東北上，選前之夜將集結在凱道前，把氣勢拉到最高。（編輯：張良知）1090106