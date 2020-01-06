新北大掃街 朱立倫合體立委候選人狂催票

（中央社記者游凱翔台北6日電）選舉倒數，國民黨籍前新北市長朱立倫今天馬不停蹄，替同黨立委候選人洪孟楷、陳明義、黃桂蘭、黃志雄、羅明才等人站台，也強調，選舉最關鍵的是最後階段，尤其是投票日當天，不管有多大的呼聲、多高的支持度，票沒投出來都是空的。

2020總統副總統及立委選舉投票日倒數，朱立倫今天馬不停蹄，分別前往新北市多個地區，替洪孟楷、陳明義、黃桂蘭、黃志雄、羅明才等人站台造勢。

朱立倫在泰山地區替洪孟楷車隊掃街前，接受媒體訪問表示，最後一個星期就是全力以赴、爭取最後勝選。

媒體詢問，昨天與同黨立委候選人李彥秀吃晚餐，是否意味注重兩性平權。朱立倫回應，對於兩性平權及女性尊重都必須特別注意，現代社會相當注重兩性平權，也希望能夠消除任何有關工作、族群上等各種歧視。

媒體追問，針對黑鷹發生事故，國民黨總統候選人韓國瑜提到「國運不昌隆、台灣中邪」等語的看法。朱立倫回應，這是一個非常不幸的事件，大家都非常的難過，除了哀思之外也希望痛定思痛，不再讓類似事件發生。

朱立倫在黃志雄、羅明才的造勢現場時也指出，選舉最關鍵的是最後階段，如果只有支持但最後沒有蓋章都是空的，為了中華民國、為了台灣，每一票都很重要，希望民眾站出來投票，不管候選人有多高的支持度、有多大的聲量及呼聲，票沒有投出來都是空的，「有投才是實在的」。（編輯：蘇志宗）1090106