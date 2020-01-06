蔡總統雲林輔選 朝天宮董事長站台相挺

總統蔡英文（前右2）6日到雲林縣，為民進黨雲縣第1選區立委候選人蘇治芬（前左2）輔選造勢，北港朝天宮董事長蔡咏鍀（前右）也現身相挺。 中央社記者姜宜菁攝 109年1月6日

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）總統蔡英文今晚到雲林縣為兩個選區的立委候選人蘇治芬和劉建國輔選，並期盼兩人繼續留在立法院；另外，北港朝天宮董事長蔡咏鍀現身相挺。

蔡總統致詞提到，雲林此次選情是全台最膠著地方，她最關心蘇治芬的選情，外面傳蘇治芬家族也是政治家族，但在她眼中「蘇治芬家族是民主家族」，對於雲林發展有很大貢獻。

蔡總統說，民進黨執政後一直進行改革，包括年金改革、能源轉型等，台灣不斷進步，若今年選舉國民黨勝出，政府過去3年的進步將會成為做白工。

蔡總統從去年10月到今天，已第10度到雲林縣為蘇治芬和劉建國輔選。日前就已表態要給予蔡總統溫暖的蔡咏鍀今天也現身站台，以行動給予支持，蔡咏鍀說，今天站在蔡總統身邊，是更加肯定相挺的心不變。

蔡總統和副總統候選人賴清德皆稱讚劉建國為認真、專業的立委，期盼選民集中選票，共同守護台灣的自由民主和主權。

蘇治芬和劉建國今天分別在麥寮鄉和斗六市舉辦萬人造勢活動，現場座無虛席，支持者揮舞著旗幟，高喊「英德勝利」。國民黨總統候選人韓國瑜去年12月在雲林縣體育館舉辦聯合造勢大會，劉建國今天選在同一個場地舉辦萬人造勢活動，拚場意味濃厚。（編輯：黃世雅）1090106