國民黨籲青年返鄉投票 挺藍年輕人不少只是沉默

（中央社記者王承中台北7日電）國民黨青年部今天邀請多位青年共同召開記者會，呼籲青年11日返鄉投票，國民黨青年部主任蕭敬嚴表示，支持國民黨的年輕朋友並不少，只是大多較沉默，但會在關鍵時刻站出來。

距離總統、立委大選不到一週，國民黨青年部主任蕭敬嚴、副主任詹為元上午在國民黨中央黨部召開「1/11為自己而投」記者會，邀請多位不同背景、年齡的青年人到場，手拿「我年輕我投票」、「我會回家投票」、「勇敢站出來」、「青年投起來」等標語，共同呼籲青年11日務必返鄉投票。

蕭敬嚴表示，大家覺得國民黨青年支持度較低，其實支持國民黨的年輕朋友並不少，只是大多較沉默，但國家需要的時候，絕不會沉默，一定會在關鍵時刻站出來表達意見。

詹為元指出，有人說國民黨在選舉中操作「厭世感」，對抗民進黨的「亡國感」，但這不是操作，而是事實，「厭世代」一詞是在民進黨執政時出現，年輕朋友畢業即失業，看到薪資默默搖頭，求學時出國的留學夢難圓，民進黨卻不斷操作「芒果乾，韓國瑜則是不斷提政見牛肉。

出席記者會，目前就讀研究所的蔡小姐表示，為了自己、社會、國家、下一代，11日一定會出來投票；陳同學也說，兩年多前繼續升學考上研究所，但學貸壓力很重，因此她很支持國民黨總統候選人韓國瑜的學貸免息政策。（編輯：林淑媛）1090107