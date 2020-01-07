首邀新住民新春揮毫 徐國勇：社會多元才漂亮

農曆春節即將到來，內政部長徐國勇（右4）7日在台北出席新春揮毫贈春聯活動，與中華民國書學會會長張炳煌（右5）等人共同書寫「多元共榮幸福台灣」。中央社記者張皓安攝 109年1月7日

（中央社記者陳韻聿台北7日電）內政部長徐國勇今天與新住民共同揮毫，創內政部舉辦迎新春揮毫活動首例。徐國勇說，新住民是台灣社會中堅力量，也讓台灣文化的色彩更豐富，「社會一定要彩色，才會漂亮。」

為迎接農曆新年，內政部與中華民國書學會今天舉辦新春揮毫贈春聯活動，由徐國勇與書學會會長張炳煌等數名書法家共寫「多元共榮幸福台灣」8個大字，另外還有來自越南的陳秋柳及來自印尼的Linda分別以越南和印尼文字在春聯紙上寫下「新年快樂」、「新年平安」。Linda還將可愛的老鼠圖案嵌入字樣，呼應即將到來的金鼠年。

自稱從小就害怕寫書法，但「當了部長，不寫也不行」的徐國勇指出，這項新春揮毫活動自許水德擔任內政部長以來已舉辦數十年，今年是第一次邀請新住民參加，事實上，不少新住民的原鄉本來就有書法文化，來到台灣寫書法相當於進行文化交流。

徐國勇說，新住民是台灣社會的中堅力量，為台灣社會注入許多新元素，讓台灣文化更多元、色彩更豐富，「社會一定要彩色，才會漂亮。」

他表示，台灣新住民約50萬人，加上第二代「台灣之子」約100萬人，政府為使新住民及其子女成為台灣新國力，大力推動許多措施，包括實施偏鄉行動列車、一站式服務、免費上網學電腦及新住民二代海外培力計畫等，以幫助新住民家庭更快融入台灣社會。

今天參加新春揮毫活動的陳秋柳和Linda分別已來台16年和17年，兩人都在移民署擔任通譯，也分別從事越南語和印尼語教學。

Linda告訴中央社記者，身為印尼華人的她來台前從沒寫過春聯，因此今天的體驗非常新鮮。

Linda說，她到台灣才開始學華語，一開始非常辛苦，到第二年才逐漸比較有勇氣主動以華語和人交談。

被問及這幾年在台灣生活的感受，Linda說，她覺得自己很幸福，因為台灣社會對外來人士很包容。她有一個目前就讀高中一年級的女兒，她樂於學習印尼文化，也會跳印尼傳統舞蹈，母女倆曾數度在學校等場合分享印尼文化，獲得的反應都相當正面。（編輯：謝佳珍）1090107

農曆春節即將到來，內政部長徐國勇（中）7日在台北出席新春揮毫贈春聯活動，現場也邀請新住民代表用越南文及印尼文寫下「新年快樂」。中央社記者張皓安攝 109年1月7日