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談台灣大選 美國防官員盼見自由公平選舉

最新更新：2020/01/08 07:51
美國國防部印太事務首席副助理部長海大衛7日談到台灣大選時表示，期盼看到台灣舉行一場自由、公平的選舉。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年1月8日
美國國防部印太事務首席副助理部長海大衛7日談到台灣大選時表示，期盼看到台灣舉行一場自由、公平的選舉。中央社記者江今葉華盛頓攝 109年1月8日

（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）美國國防部印太事務首席副助理部長海大衛今天談到台灣大選時表示，期盼看到台灣舉行一場自由、公平的選舉。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）今天舉辦一場討論美日國防合作的研討會，海大衛（David Helvey）應邀致詞並接受現場提問。

在被問及台灣即將舉行大選，外界擔憂總統蔡英文若順利連任，北京可能擴大對台施壓，因應台海可能爆發衝突，美日國防合作是否對此有所規劃。

對此，海大衛表示，對於因應特定情況的內部計畫無法對外說明，但台海和平穩定一直是美日同盟的共同戰略目標之一。這並非新發展，數十年來皆如此。

至於中國企圖干預台灣大選，美日同盟在確保台灣選舉公平上是否有合作，海大衛回應，美日同盟對許多區域的共同利益多有討論，美方也多次表達希望見到台灣能有一場自由、公平選舉的立場，也對任何可能影響台灣選舉的手法深表關切。（編輯：林憬屏）1090108

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