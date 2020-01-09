港生訪台觀察選舉 賴清德：台港一起捍衛民主

（中央社屏東縣9日電）民進黨副總統候選人賴清德今天到屏東陪第2選區立委候選人蘇震清拜票，下午剛抵台的40名香港樹仁大學學生，馬上趕往屏東訪問賴清德。賴清德說，台灣和香港要一起爭民主、捍衛民主。

香港樹仁大學新聞系學生80人，今天抵達高雄小港機場，分南北各40人採訪台灣選舉，他們透過臉書得知賴清德下午在屏東有行程，40名學生趕赴萬丹鄉等候。

港生問賴清德有關香港中聯辦主任撤換的看法，賴清德回應表示，香港爭取民主的決心，令台灣人欽佩，台灣人民也很關心香港未來的發展，但香港目前情況仍然非常艱困，如果台灣在這場選舉輸掉了，相信香港未來爭取民主的機會更加渺茫。

賴清德說，香港爭取民主要成功，台灣一定要贏，總統蔡英文一定要高票當選連任，民進黨在立法院也要過半，就像前不久香港區議員選舉，泛民主陣營得到86%席次一般，國際社會也在看。如果台灣贏了，他相信未來台灣就是明日的香港；如果台灣輸了，未來台灣就是今天的香港。

他說，台灣人民有決心，也希望香港居民再接再厲，中聯辦主任換人，但還是要更加努力，情況不會因為換一個人而改變，爭取民主的決心不要動搖，台灣支持香港，香港也要支持台灣，大家一起捍衛民主。

樹仁大學帶隊老師何戎笙表示，80名學生分成南北2隊各40人，分頭觀察並記錄台灣選舉，除了在屏東訪問賴清德外，今晚會在高雄參加造勢晚會，明天將北上台北，等候開票。

何戎笙說，這次來台灣除了觀摩、紀錄台灣選舉，也要與台灣年輕人進行交談。（編輯：屈享平）1090109