洛杉磯時報：台灣選民面臨兩難抉擇

（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）總統與立法委員選舉將在11日投票，美國主流媒體「洛杉磯時報」今天在評論版刊登一則分析，指出台灣選民將在兩難當中做出抉擇，「維護自由民主，或與中國建立更緊密的關係？」

這篇評論文章題目是「台灣選民的選擇」，副標題說「維護台灣的民主自由比和中國建立更緊密的經濟關係還要重要嗎？」作者林夏如是美國維吉尼亞大學政治系客座教授，著有專書「台灣的中國兩難」。

文章第一段點出了台灣的困境：如何維持一個國家的民主與自由，同時與一個意圖併吞該國的龐大鄰國保有經濟往來？

只有2%的台灣人支持立即統一的情況下，台灣的每一個學生、企業家、政壇領袖所面臨的困境就是：與中國做生意的代價是必須接受一套不同的價值、放棄一種生活方式，並且同意統一是台灣的最終命運。

作者指出，做為一個高所得國家，台灣跟許多富裕國家一樣面臨相同挑戰，薪資停滯、社會不平等加劇、資產性通貨膨脹、人口高齡化，以及隨之而來的政治兩極化等問題。

對台灣而言，以上問題隨著與中國的經濟交流加深而浮現。許多台灣的年輕人希望從與中國合作中獲利，但他們同時相信應當保衛自身的價值與身分認同。

總統蔡英文與執政的民進黨認為，與中國更緊密的整合，雖然對經濟成長很重要，但會帶來巨大風險，因為中國提供經濟利益的目的，實際上是為了併吞台灣。

另一方面，在野的中國國民黨與候選人韓國瑜則希望打造一個平台，將中國這個世界第二大的經濟體，當作是解決台灣社會經濟問題的答案。

台灣目前是世界第21大經濟體，過去6屆總統大選，兩黨都試圖在保衛台灣主權與振興經濟的兩難上維持平衡。但兩黨都沒有完全滿足選民的期望，選民在這兩種選擇之間擺盪。

民進黨在2000年代初期，限制台商對中國投資，但在2008年失去政權，勝選的國民黨承諾對中國開放經濟交流。不過，國民黨的對中政策在2016年遭到反彈，民進黨獲得年輕人的支持而大勝。

即將到來的2020年大選，可能是另一個轉折點，關於台灣的未來以及對中國與世界的關係，台灣選民有截然不同的兩種選擇。

這篇評論文章的尾聲說，台灣面臨的困境並不獨特。其他高所得國家加深與中國經濟往來的時候，一樣面對這些問題。但台灣的挑戰更加艱難，因為政治上中國堅持統一。儘管台灣的經濟仍然高度依賴中國，台灣仍奮力保護自主與民主價值。（編輯：徐崇哲）1090110