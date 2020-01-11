韓流遭阻斷 藍營台南立委全軍覆沒

（中央社記者張榮祥台南11日電）2020立委選舉，國民黨苦戰12年，還是無法在台南「破蛋」，民進黨去年3月在第2選區立委補選阻斷「韓流」，這次如願擊出「全壘打」，6席全上，綠營在台南的影響力不動如山。

從2008年起，民進黨在台南幾乎是攻無不克，戰無不勝，立委「全壘打」被視為常態，國民黨在中生代斷層的窘境下，畏戰避戰氣氛瀰漫。

2016年立委選舉，台南5個選區中，國民黨立委候選人中竟有2人名不見經傳，出場亮相時，許多人交頭接耳詢問「這是誰」，大敗虧輸早在預料之中，民進黨提名5席全上，除林俊憲得票率未達6成，黃偉哲、王定宇、陳亭妃、葉宜津等4人得票率都超過7成，黃偉哲當時更拿下全國立委最高得票率的76.46%。

不過，民進黨在2018年九合一大選輸到只剩1口氣，也提振了國民黨的士氣，2019年台南市第2選區立委補選（黃偉哲當選台南市長後遺留的空缺），民進黨提名的郭國文一路被國民黨的謝龍介壓著打，直到最後一刻，郭國文才苦戰得勝，贏了對手3000多票。

在當時「韓流」的衝擊下，郭國文還能獲勝，讓民進黨彷彿吃了一顆定心丸，但國民黨不以為意，認為「翻盤」時機已到來，各選區實力派人物紛紛請纓出戰，連前國民黨主席洪秀柱也南下征戰，

今年台南立委席次從5席增為6席，6個選區共有13個政黨、31名候選人參選，但基本上仍是藍綠對決。國民黨和民進黨早在提名後就立下征戰目標，國民黨是「破蛋」，民進黨是6席全上的「全壘打」，但兩黨內部評估，都認為第4選區是達標與否的關鍵。

第4選區是台南市新劃設的選區，由國民黨林燕祝對上民進黨林宜瑾，2人都是台南市議員，問政風格犀利，同質性高，選區藍綠基本盤也相當；選戰一開打，林宜瑾明顯處於弱勢，主要是林燕祝札根基層甚深，這點連綠營心中都有數。

另外，一邊一國行動黨在第4選區推出林志文參選，也瓜分了林宜瑾的票源；林志文出身綠營，曾任職民進黨台南市黨部，在民進黨台南市議員提名初選落敗後，脫黨參選又失利，卻再出征，衝擊林宜瑾的選情。

不過，林宜瑾得以擊敗林燕祝，除歸功選戰末期的大環境對綠營有利外，第2選區郭國文阻斷「韓流」北上擴散，也扮演著關鍵因素；綠營內部人士透露，選戰之初，林宜瑾確實是苦戰，但在香港「反送中」持續發酵，國民黨不分區立委名單惹人怨，刺激年輕人返鄉投票，最終讓林宜瑾拿下勝利。

郭國文在立委補選獲勝後，站穩腳步，面對國民黨提名的李武龍，也不再像補選時那樣心驚膽跳；李武龍的父親是曾任台南縣議長的前立委李和順，地方經營多年，財勢兼具，還是敗下陣來。

第1選區民進黨提名的賴惠員，雖在尋求台南市議員連任時失利，且在黨內初選時面臨黨內分裂的危機，最終還是因黨內整合成功，擊敗向來敢言敢行、台南市議員選舉時拿下選區第1高票的蔡育輝。

第6選區也備受關注，在國民黨總統候選人韓國瑜及前新北市長朱立倫的加持下，洪秀柱陣營原本信心十足，但「韓流牌」既已失效，洪秀柱對上2016年拿下全國立委選舉第一高票、深入基層的王定宇，自然不敵。

第3選區由民進黨立委陳亭妃對上國民黨提名的北區里長聯誼會長童小芸。陳亭妃是老將，雖在民進黨台南市長提名初選敗給黃偉哲，卻絲毫不會動搖到她在政壇的地位；童小芸雖也出身基層，知名度卻僅局限於地方，在跨區選局上實力相對較弱，陳亭妃的勝選，不讓人意外。

第5選區由民進黨立委林俊憲對上國民黨徵召的台南市議員蔡淑惠。林俊憲是前行政院長賴清德的嫡系大將，曾任台南市議員，基層實力雄厚，幾乎無人不識，高學歷和清新形象令人印象深刻。

蔡淑惠是元老級市議員，基層知名度也高，這次披掛上陣，藍營寄予厚望，但蔡淑惠格局畢竟受限於地方，大環境又不利，只能吞敗。（編輯：孫承武）1090111