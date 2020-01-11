台南投票率逾7成5 綠營再度全壘打

（中央社記者張榮祥、楊思瑞台南11日電）2020立委選舉揭曉，台南市6個選區全由民進黨候選人拿下，國民黨再次吞敗掛零；台南市選舉委員會統計，台南總統和立委投票率都突破7成5，高出預期。

操盤民進黨在台南選戰的台南市長黃偉哲指出，選舉是民主政治的一個過程，國家健全發展才是目的。這次選舉已經結束，但國家在下一任總統與國會引領下，持續發展才正要開始，希望社會儘速恢復平靜。

黃偉哲表示，選舉過程中的任何紛爭，都要循法律程序解決，如果有任何脫序，社會都無法接受；他誠懇希望各立委當選人，不論是連任或新科，都能時時以國家的長治久安為念，他更拜託台南市立委盡力爭取台南市發展所需的各項重大建設，市府將全力配合，攜手為市民的福祉與國家進步而努力。

面對國民黨在台南總統及立委選舉失利，國民黨台南市黨部主委謝龍介說，經過短短13個月的變化及民意快速的扭轉，他感謝提名同志都作出最大的努力，也感謝鄉親對國民黨的鞭策，國民黨接受民意的決定，也對中華民國的未來感到憂心，他希望不會被全球各大經濟體邊緣化，但國民黨會面對民意，也會深切檢討。

台南市選委會統計，台南市總統選舉投票率75.77%，立委選舉投票率75.82%。（編輯：吳協昌）1090111 `