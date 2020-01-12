國民黨下屆黨主席 中生代看好朱立倫

（中央社記者余祥、王承中台北12日電）國民黨主席吳敦義將率副主席、一級主管辭去黨職，為敗選負責。國民黨中生代普遍認為前新北市長朱立倫當過縣市首長，能接地氣，又曾任黨主席熟悉黨務運作，更能成為黨與新生代溝通橋梁，應是新任黨主席熱門人選。

高雄市長韓國瑜雖然在總統大選中敗陣，但拿下逾500萬票，仍是黨內重量級天王。親韓人士說，韓國瑜是否參選下屆黨主席，須視後續韓粉態度而定，但目前機率很低。

國民黨2020總統、立委大敗，吳敦義晚間在黨中央宣布，15日將率副主席、一級以上黨務主管向中常會請求允許總辭，按照黨章規定，須在3個月內完成黨主席改選。

黨務人士分析，國民黨總統候選人韓國瑜大選慘輸，已經不具選黨主席的正當性，再加上即將面對罷免案，親征黨主席的機率極低；在國民黨內齊呼中生代接班、世代交替的呼聲下，前新北市長朱立倫成為熱門人選。

國民黨立委林為洲認為，朱立倫當過縣市首長，了解民意所趨，夠接地氣，又曾當過國民黨主席，對黨務運作熟悉，又選過總統，資歷完整，更重要的是，朱立倫屬於黨內中生代，能成為黨與年輕世代的連結橋梁，但還是尊重本人意願。

另名黨務人士認為，大家對朱立倫的確有所期待，過去朱立倫擔任黨主席時，黨務主管的任用普遍年輕化，提出的不分區立委名單也涵蓋到新創、新住民等，普遍都是年輕有為的人選，且台中市長盧秀燕也是朱在黨主席任內的副秘書長等。

也有黨內人士認為，不一定要由朱立倫擔任，由中生代或青壯派接班即可。不過，黨內人士也坦言，國民黨此次敗選後，可能面對民進黨更嚴重的追殺，黨主席要面對的是每個月募款新台幣3000萬元的壓力，青壯派可能沒有這個募款能力，但也許可由副主席等黨職，以及中常委共同責任分擔等，也不失為一個方式。

另也有中常委直接點名前台北縣長周錫瑋，該常委指出，這次選舉大敗，吳敦義當然應該下台負責，且今天晚間面對敗選，除韓國瑜向群眾道歉外，也只有周錫瑋到國民黨中央向支持者致歉，其他所謂的大老則一個都沒出來。

該常委表示，周錫瑋此次參加初選落敗後，便展現君子風度，積極輔選，很多年輕的黨員看到周錫瑋的表現，也覺得周錫瑋可以勝任黨主席。

根據國民黨黨章規定，國民黨主席由全體黨員以無記名單記法選舉。主席缺位時，由副主席依全國代表大會通過的順位代理主席，並於3個月內選舉新主席，補足原任所遺任期。目前國民黨第一副主席為曾永權，未來可能將代理黨主席。（編輯：張均懋）1090112