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柯文哲：民眾黨獲5席是平盤 在國會非關鍵少數

最新更新：2020/01/12 11:35

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台灣民眾黨斬獲5席不分區，黨主席柯文哲今天說，結果是平盤，但在國會不是關鍵少數，才是重點。黨發起人蔡壁如說，下一步是尋覓人才投入2022選舉，組黨最終目標是取得政權。

對於綠營有聲音認為關鍵選區受民眾黨推區域立委候選人影響，導致綠營選將落馬，柯文哲指出，「（民進黨）過半了還不滿足？」蔡壁如則說，參選是每個國民權益，不能因此就說是有人攪局來抹殺年輕人對政治熱誠。

民眾黨不分區立委當選人賴香伶認為，全台灣都是關鍵選區，每個人都努力在選前衝高聲量，選後則回歸要扮演的角色，民眾黨推的區域立委候選人雖在當地得到一定票數，仍沒有當選，「但那力量，不是兩大黨要看到的嗎？」民眾黨初試啼聲就拿下11.2%得票率，代表很多人對第三勢力有期待。

總統立委選舉結果出爐，民眾黨一舉囊括近159萬張政黨票，得票率約11.2%，不分區立委被提名人賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如確定進入國會。

蔡壁如、賴香伶今天上午在民眾黨黨部接受媒體聯訪，蔡壁如表示，原本預期是坐4望5，結果在預料中；下一步是尋覓人才投入2022九合一大選，將從縣市里長、鄉鎮代表、縣市議員到縣市首長，透過選舉擴大影響力。

柯文哲稍晚抵達黨部開會，被媒體問到對選舉結果的想法時表示，「平盤，不增不減」，不過，民眾黨未能在國會成為關鍵少數，才是重點。

由於柯文哲已表態參選2024總統，且門票確定入手，有媒體詢問蔡壁如相關布局。蔡壁如指出，民眾黨會往第一大黨方向前進，「組黨最終目的是取得政權來執政」。

蔡壁如也表示，農曆春節期間會再把全台各縣市走一遍，拜訪後援會志工，表達感謝。

媒體報導，鴻海創辦人郭台銘要「郭家軍」、民眾黨不分區立委當選人高虹安「裸退」。蔡壁如對此指出，高虹安已在民眾黨團隊，所有人像一家人般感情非常好，「要在這裡澄清，沒有要她裸退或不裸退」，柯文哲與郭台銘2名大老闆彼此欣賞，聯絡無障礙。（編輯：戴光育）1090112

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