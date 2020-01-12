青壯派促辭不分區 吳斯懷：我代表軍公教

國民黨在2020大選敗陣，黨內青壯派12日開第一槍，籲黨主席吳敦義、不分區立委吳斯懷（圖）辭職。吳斯懷說，他是國民黨經程序所推舉出來代表軍系的立委，他沒有個人去留問題，尊重黨的體制，若國民黨有任何決定都尊重。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北12日電）國民黨在2020大選敗陣，黨內青壯派今天開第一槍，籲黨主席吳敦義、不分區立委吳斯懷辭職。吳斯懷受訪說，他是國民黨經程序所推舉出來代表軍系的立委，他沒有個人去留問題，尊重黨的體制，若國民黨有任何決定都尊重。

由於國民黨不分區立委名單公布後爭議不斷，主導名單的黨主席吳敦義和當選不分區的退將吳斯懷成為箭靶。國民黨台北市議員羅智強今天號召多位黨內青壯派成立「+1」組織，主張推動國民黨改革，提出人事三箭，呼籲吳敦義立即辭去黨主席、吳斯懷辭去不分區立委，及吳敦義辭不分區立委候選人。

吳斯懷接受中央社訪問時表示，他是國民黨經由正常程序所推舉出來、代表軍系的立委，他並沒有個人去留問題，完全尊重黨的體制，國民黨若有任何決定，他都會尊重。

記者詢問，若國民黨最後決定要吳斯懷辭去不分區立委，是否也表示尊重。吳斯懷說，若國民黨認為這樣的方式是對的，那國民黨要考量整個國民黨形象及後果，因為他所代表的是軍公教的角色，也長年在街頭凝聚向心力。

吳斯懷也指出，國民黨是一個百年老黨，黨內有不同的聲音是正常的現象，對於不同的看法他也都予以尊重，因為他一路走來，都始終如一。

針對未來擔任立委的目標，吳斯懷也說，他將發揮他的專業，監督政府有關國防相關政策，尤其這三年之間，許多錯誤的法條都造成錯誤的影響，他會極力爭取並修正錯誤，因為有錯誤就更正，是一個民主政府該做的事。（編輯：楊凱翔）1090112