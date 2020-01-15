若吳斯懷請辭 羅智強：到門口跪也可以

（中央社記者劉建邦台北15日電）2020選舉國民黨大敗，台北市議員羅智強等青壯派議員日前呼籲退將吳斯懷辭去不分區立委。羅智強今天說，若吳斯懷願意以大局為重請辭，他到吳斯懷家門口跪也可以。

2020總統立委選舉國民黨大敗，北市議員羅智強12日號召多名黨內青壯派議員、幕僚成立「+1」團隊，要求黨主席吳敦義立即辭去黨主席和不分區立委資格，也呼籲退將吳斯懷辭不分區立委，遺缺讓台南市議員謝龍介遞補。

羅智強今天接受電話訪問時說，有關吳斯懷以他的臉書（Facebook）粉絲專頁為主。臉書提到「憑什麼，為你一個人的位置，讓整個國民黨都賠進去？你可以饒了國民黨嗎？」

羅智強的臉書貼上他參加「我要當選」節目連結，他在節目提到，當初黨內推不分區立委名單時，就曾赴黨中央靜坐，黨中央有改變名單，但沒拿掉吳斯懷，後續引發「下架吳斯懷」狀況。他當時希望吳斯懷選舉前辭掉不分區立委，跟民進黨對打到底，才可成為英雄。

羅智強說，吳斯懷若不請辭，國民黨要承受4年包袱，若吳斯懷願意以大局為重，為國民黨作出個人犧牲，「我到吳斯懷門口跪，也可以」。

另外，台北市議員徐弘庭日前請辭中常委，他今天在議會接受媒體聯訪時說，認同吳斯懷人格和對國家的付出，但吳斯懷受到嚴重標籤化，過程中也引發社會紛擾，假如他是吳斯懷，不會擔任不分區立委，更無法接受外界的標籤化和人格抹殺，但尊重吳斯懷決定。

至於黨主席人選部分，徐弘庭告訴中央社記者，他對人選沒想法，但覺得中常會應由黨內中生代作成聯合決策機制，黨內應拋棄一人獨大主席制，轉變為集體領導聯席制。（編輯：李亨山）1090115