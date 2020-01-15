國軍聯兵營首次對外亮相 強調三軍聯戰

（中央社記者游凱翔高雄15日電）「聯合兵種營」為國軍最小戰術單位，目前實兵驗證中，預計明年投入漢光演習。陸軍564旅聯兵營今天執行縮短距離實兵演習，運用UAV無人機偵查，以迫砲、雲豹、戰車及機步兵力追擊，強調陸、海、空三軍聯合作戰的重要性。

國軍聯合兵種營已陸續在586旅、564旅及關渡指揮部成立，國軍擬陸續針對陸軍542旅、584旅、269旅、234旅、333旅等裝步、機步旅重新調整編組、成立聯兵營，預計8月前全數完成。

針對聯兵營的理念，軍方人士指出，各軍種、兵種過去均各自進行演練及訓練，為達成「一個營就能出去戰鬥」的目標，開始在各個單位實兵驗證，預計投入今年漢光演習兵推、實兵演練。

聯合兵種營初步規劃，包含步兵、裝甲兵、海空軍及陸航等各不同單位聯絡官，以及UAV無人機操作手、刺針飛彈、狙擊組等不同專長的官兵，還有軍備局自行研製的系列雲豹八輪甲車，未來對美採購的M1A2T戰車將投入聯兵營。戰略學者蘇紫雲認為，M1A2T接戰距離長、命中率高，未來將扮演「最後一擊」的角色。

國防部今天、明天邀請媒體「國軍109年春節加強戰備」採訪，上午赴嘉義空軍基地，進行F-16V（Blcok20）緊急起飛演練外，也示範鮮少對外公開的「洗飛機」過程；下午前往位在高雄的564旅，進行聯兵營縮短距離實兵演習。

陸軍裝甲564旅旅長周成境少將表示，564旅目前共有3個聯兵營，其中今天進行演習的則是第三營，轄下包括戰車一連、戰車二連、機步連、火力連（120迫砲排、反甲排、偵查排、狙擊組）、戰鬥支援連（補給、保養、指管、衛生等排），想定敵軍以突擊作戰方式攻擊國軍基地。

國軍則率先以UAV無人機探勘主力敵軍位置後，再利用各式火力發起攻擊。有媒體詢問，為何聯兵營卻沒有陸航直升機支援，周成境指出，由於想定大概僅有30名敵軍發起空降突擊作戰，僅攜帶個人輕裝兵力、反甲武器，因此作戰單位以戰車等單位為主，不需要使用陸航部隊。

現場軍方人士指出，由於聯兵營涉及的軍事專長多元、廣泛，對於指揮階級的養成更加耗時，一名聯兵營的營長，平均每人都擁有1項專業專長、3項次要專長，同時必須具備聯合作戰等思維；另外，一個聯兵營必須具備至少15公里以上的偵察能量。（編輯：郭萍英）1090115