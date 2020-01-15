國民黨檢討敗選 列亡國感網軍落跑等7大理由

國民黨主席吳敦義向中常會請辭，國民黨15日召開中常會討論代理黨主席與代理秘書長人選，由中常委林榮德（左）擔任代理主席，國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）擔任代理秘書長。中央社記者林俊耀攝 109年1月15日

（中央社記者范正祥台北15日電）國民黨大選失利，中常會今天檢討敗選，列出7大原因，包括「討厭民進黨」終不敵「亡國感」；兩岸論述未能掌握話語權，無法因應當下變局；總統候選人韓國瑜無法弭平落跑市長爭議，以及民調蓋牌策略，導致無法正確判斷選情。

國民黨副發言人黃心華表示，這份檢討報告是由國民黨組織發展委員會提出，是「初步檢討報告」，後續還會有「完整版的報告」。

在「討厭民進黨終不敵亡國感」方面，國民黨分析，民進黨政府將2020選戰的主軸拉高到「抗中保台」的主權保衛戰，利用「亡國感」、「害怕韓國瑜當選」及「今日香港、明日台灣」的危機感與反中情緒的擴大，掀起民眾對國家主權的重視，並透過網路傳播，一舉成功擺脫過去3年半執政不利的爭議，進而有效號召選民的支持。

「兩岸論述未能掌握話語權」方面，國民黨檢討分析，這次選舉由於大陸提出探索式「一國兩制台灣方案」與「反送中」抗爭延燒，為民進黨取得有利的論述基調，民進黨扭曲「一中各表」的「九二共識」涵意為「一國兩制」，藉以騙取選票。

報告中指出，國民黨雖有明確的兩岸路線及論述，卻未能根據形勢變化調整腳步，缺乏更為積極的政策論述與跟上時代潮流的新詮釋，在當下的時空背景難獲選民認同國民黨路線，以致在選戰中失去話語權。

國民黨在敗選檢討提出「惡質網軍帶風向，候選人品牌形象飽受挑戰」原因，指這次競選過程中，因韓國瑜就職市長之後不到半年旋即宣布參選總統，無法弭平落跑市長的爭議，誠信問題受到質疑。

報告中指出，韓國瑜在議會備詢跳針式回答，太平島挖石油等極具話題性的政見逐一跳票，能力問題飽受懷疑；失言、歧視語言、違規農舍、豪宅案、麻將照到新莊王小姐案等事件，私德問題也備受考驗，庶民形象大大削減。

報告也指出，韓國瑜一言一行都被放大檢視，面對質疑卻未能及時提出有力證據反擊，種種回應的不精確都成為敵對陣營攻擊的破口，卻僅以「黑韓」抹黑、抹紅、抹黃等言語來迴避檢視，被民進黨結合新聞媒體與網軍抹黑攻勢形成輿論，製造草包的既定印象，增強反對力道，嚴重影響選情，不利於爭取青年及中間選民的認同。

關於「高雄市長勝選模式無法複製，選戰策略選擇失誤」，國民黨檢討報告指出，總統候選人時常僅以旋風式的方式造訪地方，雖在媒體上能占據若干版面達傳播之效，但無法實質有效增加與地方緊密的連結感；僅以過去高雄市長一人作戰的成功經驗主導選戰，低估總統大選複雜性，未能讓各縣市競選組織發揮應有功能。

報告提及這次選戰因應，受到同溫層的迷惑，憑藉著造勢活動的熱度，來質疑民調遭刻意操作，並提出民調蓋牌的策略，意圖讓媒體及民間民調機構調查失真，掩蓋支持率滑落的現象，導致了無法正確判斷選情的問題；由選舉結果觀察，坊間媒體民調雖數字有高有低，卻仍有一定的參考價值。

報告也提出「黨內矛盾不團結，輔選力道待加強」，韓國瑜作為初選制度下勝出的候選人，確實是當下最具勝選實力，帶領國民黨重返執政的最佳人選。但在提名過程中，提名制度的一再修正，導致具一定政治實力的參選人不願參與制度，並至選戰結束皆未能團結支持本黨總統候選人，也有初選落敗的參選人，未能信守選前承諾全力支持初選勝出的候選人，卻轉向支持他黨人選，雖最終未參選卻已導致國民黨難以彌補的裂痕。

「不分區立委名單未符合外界期待」，國民黨檢討報告指出，雖然國民黨幾度順應民意調整不分區名單，但最終仍未能符合外界期待，被外界解讀為對派系及特定群體的妥協，而忽略了國民黨對各專業領域代表重視的用心，導致黨的形象受挫。

最後一項原因是「青年參與政治程度高，國民黨不受年輕選民青睞」，報告分析現代青年人關心各類型社會議題，但國民黨對社會議題的許多主張不是站在青年的對立面，就是被視為保守迂腐，導致現階段國民黨並非青年認同政黨的首選，缺乏了各類議題團體的聲援，無法在議題論述力道上產生能量，更難以拓展青年族群經營的廣度與深度。（編輯：黃國倫）1090115