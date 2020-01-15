更多編輯台推薦新聞：
澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前
科技

澳洲隕石含地球最古老物質 可溯及70億年前

每天生活費9元引關注 貴州吳花燕逝世得年24歲
兩岸

每天生活費9元引關注 貴州吳花燕逝世得年24歲

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯
政治

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國民黨新北市議員5點聲明 籲黨中央改革

最新更新：2020/01/15 16:16
國民黨新北市議員劉美芳（中）、邱烽堯（右）、王威元（左）、宋雨蓁（右2）、廖先翔（左2）15日舉行改革聲明記者會，對國民黨中央提出5點建議。中央社記者葉臻攝　109年1月15日
國民黨新北市議員劉美芳（中）、邱烽堯（右）、王威元（左）、宋雨蓁（右2）、廖先翔（左2）15日舉行改革聲明記者會，對國民黨中央提出5點建議。中央社記者葉臻攝　109年1月15日

（中央社記者葉臻新北15日電）國民黨新北市議員劉美芳、邱烽堯、王威元、宋雨蓁、廖先翔，今天召開改革聲明記者會，對國民黨中央提出5點建議，未來將串聯台北、桃園市國民黨籍議員共同提出，盼加速改革。

廖先翔率先提出黨主席補選部分及黨內組織改造聲明，他表示，這次的黨主席重新選舉，人選應由青壯世代接替，且推動中央委員及中常委黨員直選，黨內一級主管需要讓青年世代執行，資深黨員則負責輔助。

廖先翔表示，過去因為國民黨黨產問題，黨主席需要背負募款責任，因此需要有政商人脈的人來擔任，這樣的情況應該要改變；除此之外，中常委選舉制度也要改變，現在中常委中商人比民意代表多，未來必須保證中常委中有一定的比例是民意代表。

邱烽堯則提出重大議題及路線聲明，他表示，在兩岸議題的部分，應修正92共識的方向，其餘重大議題及路線，希望在下一屆黨主席就任之後，黨中央辦理黨內路線的辯論會，讓黨內路線能更接地氣及接近民意。

宋雨蓁則針對青年發展未來提出建議，她表示，目前黨中央對於社會青年及學生青年的經營嚴重的不及格，包括過去原住民族群幾乎是藍營鐵票，然而今年卻有不少原住民族年輕人要父母親不要投給國民黨，這樣的情況必須要檢討。

宋雨蓁建議，未來黨中央應該對於青年發展區塊，編列預算執行青年活動，培訓屬於下一個世代的新台灣青年，讓年輕人重新相信國民黨。

王威元則針對組織地方議會青年議員一事，建議由新北市黨內市議員發動成立國民黨青年革新小組，定時及不定時的發表政治事件論述及看法，配合黨中央在地方宣傳黨籍市長政績及相關政治理念。

劉美芳則建議結合黨中央及地方的力量，全力招募對於政治有興趣的新世代青年，從訓練到規劃競選，深入地方村里布局，期待在2022年能為國民黨在地方增加更多的生力軍，也扭轉外人對於國民黨為老人政黨的刻版印象。（編輯：方沛清）1090115

國民黨新北市議員劉美芳（中）、邱烽堯（右）、王威元（左）、宋雨蓁（右2）、廖先翔（左2）15日舉行改革聲明記者會，提出改革聲明，盼能讓藍天再現。中央社記者葉臻攝　109年1月15日
國民黨新北市議員劉美芳（中）、邱烽堯（右）、王威元（左）、宋雨蓁（右2）、廖先翔（左2）15日舉行改革聲明記者會，提出改革聲明，盼能讓藍天再現。中央社記者葉臻攝　109年1月15日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報