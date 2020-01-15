國民黨新北市議員5點聲明 籲黨中央改革

（中央社記者葉臻新北15日電）國民黨新北市議員劉美芳、邱烽堯、王威元、宋雨蓁、廖先翔，今天召開改革聲明記者會，對國民黨中央提出5點建議，未來將串聯台北、桃園市國民黨籍議員共同提出，盼加速改革。

廖先翔率先提出黨主席補選部分及黨內組織改造聲明，他表示，這次的黨主席重新選舉，人選應由青壯世代接替，且推動中央委員及中常委黨員直選，黨內一級主管需要讓青年世代執行，資深黨員則負責輔助。

廖先翔表示，過去因為國民黨黨產問題，黨主席需要背負募款責任，因此需要有政商人脈的人來擔任，這樣的情況應該要改變；除此之外，中常委選舉制度也要改變，現在中常委中商人比民意代表多，未來必須保證中常委中有一定的比例是民意代表。

邱烽堯則提出重大議題及路線聲明，他表示，在兩岸議題的部分，應修正92共識的方向，其餘重大議題及路線，希望在下一屆黨主席就任之後，黨中央辦理黨內路線的辯論會，讓黨內路線能更接地氣及接近民意。

宋雨蓁則針對青年發展未來提出建議，她表示，目前黨中央對於社會青年及學生青年的經營嚴重的不及格，包括過去原住民族群幾乎是藍營鐵票，然而今年卻有不少原住民族年輕人要父母親不要投給國民黨，這樣的情況必須要檢討。

宋雨蓁建議，未來黨中央應該對於青年發展區塊，編列預算執行青年活動，培訓屬於下一個世代的新台灣青年，讓年輕人重新相信國民黨。

王威元則針對組織地方議會青年議員一事，建議由新北市黨內市議員發動成立國民黨青年革新小組，定時及不定時的發表政治事件論述及看法，配合黨中央在地方宣傳黨籍市長政績及相關政治理念。

劉美芳則建議結合黨中央及地方的力量，全力招募對於政治有興趣的新世代青年，從訓練到規劃競選，深入地方村里布局，期待在2022年能為國民黨在地方增加更多的生力軍，也扭轉外人對於國民黨為老人政黨的刻版印象。（編輯：方沛清）1090115