羅文嘉林飛帆2天前口頭請辭 卓榮泰盼同進退

民進黨15日召開選後首場中常會，秘書長羅文嘉（右）說，因為已達成任務，工作該告一段落，前2天他與副秘書長林飛帆（左），已向黨主席卓榮泰口頭請辭。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北15日電）民進黨今天召開選後首場中常會，秘書長羅文嘉說，因為已達成任務，工作該告一段落，前2天他與副秘書長林飛帆，已向黨主席卓榮泰口頭請辭。

依黨章，卓榮泰任期到今年5月19日屆滿，總統蔡英文應於今年5月20日回任黨主席。卓、羅及林飛帆都已表達不續任的心意，卓榮泰並且希望3人能同進退。

據與會人士表示，羅文嘉今天在民進黨中常會向常委報告，他去年1月16日到中央黨部上班，至今剛好滿一年，這段期間達成設定的目標，包括總統連任、國會過半，任務既已完成，他和林飛帆前2天也口頭向主席請辭。

羅文嘉強調，接下來會配合主席，把善後的工作做完，包括人員歸建、編完今年度預算、把選戰留下來的經驗、資訊、成果一一建檔。

羅文嘉說，他很高興與大家打這場光榮的戰役，總統連任、國會過半，守護台灣民主，任務達成，工作也該告一段落。

有關選戰檢討，羅文嘉在中常會後記者會指出，民調中心、組織部、原民部都向中常委提出報告，民進黨這次是首度拿下山地原住民席次，原民部也特別分享輔選經驗；組織部則報告總統、立委及政黨票這3張選票的得票分布；民調中心報告立委席次估計以及如何根據掌握資訊，決定選戰策略步驟。

羅文嘉說，他一直相信科學的選戰，民調中心選前預估的投票率是74.5%，最後投票率是74.9%，此外對於席次與不分區的預估，幾乎也都有9成以上準確度。

羅文嘉指出，民調封關前一天，他跟媒體茶敘聊到不分區席次，當時他說國會能否過半的關鍵在政黨票，之前民進黨預估不分區14席，但當時下修到12席，選戰後期總統、主席都強力呼籲集中選票，才讓不分區席次又從12席上升到13席。

他強調，選情有太多變化因素，很感激每個部門，黨部、競總整個團隊合作，缺一不可，團結的民進黨、團結的台灣人，才能守住台灣自己的民主，自亂陣腳，只會讓敵人得逞。

民進黨發言人李晏榕轉述中常委管碧玲說法表示，同婚合法化、香港反送中，讓總統蔡英文凝聚年輕人向心力，再加上民進黨提名年輕世代候選人，成功催出總統大選高投票率與支持，管碧玲肯定卓榮泰所帶領團隊的表現。

媒體問到，「下一步」有什麼打算；羅文嘉先開玩笑表示「要走出這個會議室」。

羅文嘉接著說，沒有下一步，他就是完成這段任務；他說，有幸參與這一年已經很滿足，下一步只想先好好睡幾天的覺。

羅文嘉指出，這365天很難忘，學到很多，能跟老戰友卓榮泰一起打一場那麼辛苦的戰，他也很高興在年過半百之後還可以跟年輕戰友一起努力；他也認為努力不夠，如果再給他們多點時間，相信成果會更好。

林飛帆也說，現在沒有所謂思考下一步的問題，現在能夠想的是把現在還沒有走完的這一步，好好地走完，因為還有很多事得處理，他選完隔天就來黨中央加班，黨部也有很多同仁加班，因為還有外賓訪團、國際媒體等，「下一步的問題就留給未來再去想吧」。

日前卓榮泰曾建議，蔡總統依黨章提前回任黨主席，總統今天上午在敞廳談話中回應記者提問時表示，卓榮泰是現任黨主席，任期到5月20日，這一次選戰，卓榮泰貢獻很多、非常卓著，沒有理由提前結束任期。（編輯：林淑媛）1090115