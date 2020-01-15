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吳敦義含淚辭黨主席 臉書發彩虹照盼雨過天晴

最新更新：2020/01/15 18:46
國民黨15日下午召開中常會，通過黨主席吳敦義（左）請辭一案，會後吳敦義臉色凝重步下手扶梯。中央社記者林俊耀攝　109年1月15日
國民黨15日下午召開中常會，通過黨主席吳敦義（左）請辭一案，會後吳敦義臉色凝重步下手扶梯。中央社記者林俊耀攝　109年1月15日

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨主席吳敦義因敗選辭職，他今天在中常會後，接受支持者獻花，眼眶泛淚。他說，希望能在3月7日補選出主席，完成本屆任期。

吳敦義臉書稍後發了一張彩虹照，表示「卸下重擔回到辦公室的路上，抬頭一看出現了一道美麗的彩虹」，他相信中國國民黨也能雨過天晴，一切順利。

吳敦義在常會中致詞時說，1月11日總統選舉未能勝選，立委選舉席次也沒能達到60席的目標，他要負應該的責任，他向常委及全黨同志表示「非常對不起，我愧對我的職責，我要感謝大家並道歉」。

他強調，未來要在最可靠、最短時間內，進行黨主席補選作業，希望能在3月7日補選出主席，完成本屆任期。

吳敦義在中常會後接受支持者獻花，支持者高喊主席加油，吳敦義被大批媒體包圍，場面混亂，媒體接二連三發問，吳敦義反覆強調，「全部都總辭了，而且馬上就要補選，3月7日就投票。」

吳敦義說，儘管黨遇到挫折，但國民黨有歷史、有堅定信念，決不會灰心喪志，選舉有勝有敗，過去20年來，國民黨也曾經幾次敗選，若能從失敗中堅定團結，一心一德，就有重新返回執政的機會。（編輯：張均懋）1090115

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