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賀蔡總統連任 日華懇會長轉交安倍親筆信

最新更新：2020/01/17 18:53
總統蔡英文（右）17日上午在總統府接見日華議員懇談會會長古屋圭司（左），對土屋圭司戮力促進台日交流表達感謝。中央社記者吳家昇攝　109年1月17日
總統蔡英文（右）17日上午在總統府接見日華議員懇談會會長古屋圭司（左），對土屋圭司戮力促進台日交流表達感謝。中央社記者吳家昇攝　109年1月17日

（中央社東京17日綜合外電報導）日媒報導，總統蔡英文今天在總統府接見日本跨黨派議員組成的日華議員懇談會（日華懇）會長古屋圭司一行人，古屋把日本首相安倍晉三祝賀連任的親筆信轉交給蔡總統。

日本產經新聞報導，蔡總統接見古屋圭司一行人並進行會談，古屋在會中將安倍晉三以「自民黨總裁」及「日華懇顧問」頭銜，親筆寫下對蔡總統連任表達祝賀之意的信函，轉交給蔡總統。

報導指出，蔡總統2016年1月首度當選總統時，安倍也有致函道賀。

古屋在會談上再度提出希望台灣解除對日本福島等5縣生產食品的進口禁令；根據古屋轉述，蔡總統回應說「會好好地來研究」。

另外，沖繩首里城因大火燒毀正在進行重建，有關目前被禁止砍伐的台灣產檜木，古屋也希望台灣能研究是否開放砍伐；根據古屋轉述，蔡總統說，了解事情狀況，會來研究看看。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1090117

總統蔡英文（前右）17日上午在總統府接見日華議員懇談會會長古屋圭司（左），兩人握手致意。中央社記者吳家昇攝　109年1月17日
總統蔡英文（前右）17日上午在總統府接見日華議員懇談會會長古屋圭司（左），兩人握手致意。中央社記者吳家昇攝　109年1月17日
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