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首頁 / 政治

總統盼透過GCTF平台 強化台美日合作關係

最新更新：2020/01/17 17:23

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）總統蔡英文今天接見日本眾議員、日華議員懇談會會長古屋圭司時表示，過去3年多來，台日關係越來越密切，希望未來繼續透過全球合作暨訓練架構（GCTF）平台，強化台美日全面合作夥伴關係。

總統今天在總統府接見日華議員懇談會會長古屋圭司率領的訪團。根據總統府新聞稿，總統表示，過去3年多來，她常在總統府接待古屋圭司，非常感謝他對台灣的關心，時常來台增進交流；這次在台灣大選後也立即來訪，給台灣最大的支持。

總統大選11日投開票，由蔡總統勝選連任。總統表示，這次選舉已順利落幕，展現台灣民主制度的成熟，政府將持續努力確保台灣的民主、自由及主權，並致力維護台海和平穩定，對區域和全球繁榮的發展，做出更多貢獻，並期待日方持續給予協助和支持。

總統表示，過去3年多來，台日關係越來越密切。去年，日本也參與台美成立的全球合作暨訓練架構（GCTF），共同舉辦活動；期待未來能繼續透過這個平台，強化台美日全面合作夥伴關係。

此外，總統表示，今年是令和2年，在這充滿嶄新機會的一年，希望與日本，針對包括經貿交流等各種議題，加強協商並促進合作，創造台日雙贏局面。相信古屋與「日華懇」將會以各種方式給予台灣最大支持與協助。

蔡總統也提到，今年日本將舉辦2020東京奧運及帕運，除了預祝活動圓滿順利，她也期待未來台日雙方有更多的交流合作。

總統府指出，訪賓一行包括「日華議員懇談會」副幹事長金子恭之、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰等。（編輯：謝佳珍）1090117

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