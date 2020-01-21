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總統春節慰勉嘉義空軍 視察F-16V接裝換訓作業

最新更新：2020/01/21 11:55

（中央社記者溫貴香嘉義21日電）總統蔡英文今天表示，正在加速進行F-16V的接裝換訓作業。在美方協助下，不僅去年已有23員合格完訓，成為世界首批完成換裝F-16V型機作戰隊，現在更有7位飛行員，取得種子教官資格，未來的空軍戰力會更加堅強。

總統上午穿著繡有「總統蔡英文」字樣的F-16V飛行夾克在國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、空軍司令熊厚基上將及第四聯隊長顏有賢等人陪同下，到嘉義空軍基地慰勉空軍官兵，聽取救護隊上校飛行官黃荺期介紹黑鷹直升機性能及任務介紹。

同時，救護隊士官長救護士林冠銘介紹黑鷹直升機救護裝備，並介紹神秘嘉賓羅秀紋上士是國軍唯一具有潛水資格的女性救護士，並穿著水上救援的浮潛衣亮相。

總統致詞提及，從沈總長和7位優秀同仁殉職後，她念茲在茲就是嘉義基地的弟兄姊妹。因為在殉職的將士當中，有3位是跟大家朝夕相處的同仁，「我知道各位心裡一定是非常難過與不捨」。

總統說，今天到空軍第四聯隊最重要的目的，就是來替大家加油打氣，不論發生什麼事情，總統一定會跟國軍弟兄姊妹站在一起，做各位的後盾。相信8位英勇將士，一定不希望他們的殉職，讓國家安全受到影響。各位同仁，一定要打起精神，延續他們的意志，繼續堅守崗位，守護領空，保護國家安全。

總統說，「我對各位很有信心，因為這就是，我們中華民國空軍的志氣」。

回顧去年，總統說，第四聯隊在各項任務中，都有傑出的表現。特別是在漢光35號演習，彰化戰備道起降操演中，所完成的艱鉅挑戰，除了獲得國人高度肯定，也讓各界看見國軍的堅強戰力，這次操演，又再次展現軍民一心的精神。

她表示，正在加速進行F-16V的接裝換訓作業，在美方的協助下，不僅去年已經有隊長林猷翔上校等23員合格完訓，成為世界首批完成換裝F-16V型機作戰隊，現在更有7位飛行員，取得種子教官資格。這些成就，不但讓國人引以為傲，我們未來的空軍戰力，也會更加堅強。

總統說，當黑鷹事件發生後兩天，救護隊也接獲通報，有登山客高山症發作需要協助，各位第一時間完成救援，證明挫折不會擊敗我們，只會讓我們更加團結，更加勇敢。（編輯：林淑媛）1090121

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