蔡總統北港朝天宮發福袋 民眾大排長龍

總統蔡英文27日雲林北港朝天宮發福袋，民眾為了拿福袋及親眼看到蔡總統，人潮擠滿朝天宮四周。中央社記者蔡智明攝 109年1月27日

（中央社記者蔡智明雲林縣27日電）總統蔡英文今天下午來到雲林北港朝天宮參香發放福袋，索取福袋民眾大排長龍。當地居民說，蔡姓是北港鎮最大姓，蔡總統連任更是蔡姓宗親的驕傲。

北港朝天宮終年香火鼎盛，每年最熱鬧的二次祭典分別是農曆正月15日的元宵節及3月23日媽祖誕辰，平日每逢假日滿是人潮。蔡總統今天到朝天宮發福袋，更讓廟內廟外及四周道路擠滿人，排隊領福袋的人潮長達半公里。

一早吃完午餐就來排隊拿福袋的蔡姓民眾表示，蔡姓是北港最大姓，蔡總統是「親同」（同姓宗親），連任總統是蔡姓宗親的驕傲。

排第一名拿到福袋的江小姐表示，沒領到蔡總統昨天在高雄鳳山五甲龍成宮發放的福袋，所以上午9時從高雄旗山出門，11點趕到朝天宮排隊。

60歲的曾姓阿伯說，今年總統大選全家都投「英德配」，看到蔡總統真高興，能親手拿到總統發的紅包，相信今年一定會過得平平安安，只不過因應武漢肺炎防疫，沒有握到總統的手有點遺憾。

內政部長徐國勇、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、立法委員蘇治芬今天陪同蔡總統發放3000份福袋。蔡總統全程沒有致詞，沒有握手、沒合影，在現場停留近1小時後離去。（編輯：孫承武）1090127