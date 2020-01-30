藍受理黨魁補選領表 江啟臣搶頭香郝龍斌等明天

（中央社記者余祥台北30日電）國民黨今天受理黨主席補選參選人領表，青壯派立委江啟臣搶頭香，前副主席郝龍斌則表示將會在明天領表，面對前台北縣長周錫瑋建議郝龍斌應給年輕人機會，郝龍斌說，每個人都有不同看法，他都尊重。

國民黨上午舉行新春團拜，同時今天起至31日也是黨主席補選參選人領表的時間，江啟臣上午10時搶頭香，繳交200萬元選務費用，正式完成領表作業。

針對外界形容此次黨主席補選是世代之爭，江啟臣接受媒體聯訪時說，不管外界怎麼形容，國民黨就是要改革、要改變，若要重返執政，必須重新檢討，快速回應、反映民意。而國民黨的問題不只是世代交替而已，而是面臨少子化，最重要是心態轉換，倒不是年紀問題，還有如何讓更多年輕人參與。

他說，未來若有機會擔任主席，不會是他一個人帶領政黨，一定會找具備民意基礎、能夠快速回應民意的中壯世代加入團隊，充分開放所有參與空間，讓新世代參與黨務工作。

媒體詢問，對手郝龍斌心態夠年輕嗎，江啟臣說，在競選過程他只講自己要做什麼，其他對手，他都尊重彼此的立場與政見。

出席國民黨新春團拜的前台北縣長周錫瑋說，他不會參與黨主席選舉，他傾向支持年輕的江啟臣，盼改變國民黨過去思維和框架，他也認為，曾做過黨主席、副主席的人不要再出來選黨主席，應給年輕人機會，請郝龍斌思考一下。

面對周錫瑋的「勸退」，郝龍斌受訪時說，每個人都有不同的看法，他都尊重。

郝龍斌表示，這次選舉中所有人有理念、願意為黨承擔都是好事，他也得到很多青壯派的支持；黨內改革與改造要有個年齡層來參與，應該是要世代合作、整合，這部分的任務他願意承擔。

郝龍斌認為，他做過副主席、台北市長，對黨了解，也有執行能力，其實關鍵是無私的心，絕不以主席作為其他位置跳板，主席就是要成全黨內人才，讓大家都能有足夠舞台充分發揮。

國民黨主席補選將在3月7日進行，17日起到2月3日開放參選人進行黨員連署，30日至31日則受理參選人領表，2月3日至4日則受理參選人登記。

此外，國民黨今天也張貼第二十屆第二任中常委選舉公告，選舉時間訂於3月7日；2月5日至6日進行領表、登記作業；選舉人名單將於2月24日至26日公告於國民黨全球資訊網。（編輯：楊凱翔）1090130