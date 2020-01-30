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加拿大總理首度公開挺台成WHO觀察員 外交部感謝

最新更新：2020/01/30 15:21

（中央社記者陳韻聿台北30日電）加拿大總理杜魯道在國會答詢時，首度明確公開支持台灣以觀察員身分出席世界衛生組織（WHO）會議。外交部對此表示感謝。

杜魯道（Justin Trudeau）當地時間29日於加拿大聯邦眾議院接受答詢時表示，「正如我們在SARS病毒爆發期間所做的那樣，我們支持台灣有意義參與國際多邊論壇，特別是當台灣的存在為全球公共利益做出重要貢獻時。」他說，「我們認為，台灣在世界衛生組織會議中擔任觀察員角色符合國際衛生界的最大利益，台灣也是重要抗疫夥伴。」

對此，外交部發言人歐江安表示，繼前外交部長、現任副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）及前衛生部長（Ginette Petitpas Taylor）於國會答詢期間表態支持台灣參與WHO後，加拿大總理首度明確公開表示支持。值此武漢肺炎疫情引發國際高度關注之際，加拿大總理對台灣正當合理、專業務實的訴求作正面回應，外交部表示感謝。

歐江安指出，加拿大政府多次公開支持台灣有意義參與WHO、國際民航組織（ICAO）等國際組織，台灣對此除表示誠摯感謝，也期盼雙方能持續合作並深化各領域的互利友好夥伴關係。（編輯：蘇志宗）1090130

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