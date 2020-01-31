卸任綠委笑稱將組退輔會 總統：叫同學會就可以

（中央社記者王揚宇、陳俊華台北31日電）總統蔡英文等人今天邀請即將卸任的民進黨立委餐敘；與會立委轉述，會中氣氛溫馨，總統也期勉大家雖然沒擔任立委，但未來在不同領域還是需要各位，希望大家能繼續為國家服務。

第10屆立法委員將在2月1日報到、宣誓就職，全體委員也將在議場前合影留念，而蔡總統今天宴請即將卸任的民進黨立委，副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊以及即將卸任立法院長的蘇嘉全也出席餐敘，與會立委則分享這4年來的從政感想。

民進黨立委呂孫綾表示，蔡總統今天中午約即將卸任的立委在總統府內吃飯，大約2小時左右，會中民進黨立委李俊俋說，有組一個「退輔會」群組，蔡總統則問說「為什麼要組？」大家還是青壯年，叫「同學會」就可以。

呂孫綾表示，會中蔡總統也勉勵大家，雖然沒擔任立委了，但在不同領域還是需要各位，希望大家能繼續為國家服務，「有總統的安慰比較欣慰」。

她也說，過去4年感謝大家給她很多支持，感謝蔡總統、陳建仁副總統的關心，很抱歉沒有連任成功，但她4年內做到很多國民黨執政做不到的事，例如淡江大橋主橋段動工、泰山污水下水道興建、關渡大橋耐震補強等，雖然沒有連任成功，但會用她的方式繼續關心家鄉。

李俊俋表示，蔡總統與陳副總統今天宴請即將卸任的立委，主要是感謝大家這4年來的辛勞，也希望未來在各自的崗位上，繼續為台灣貢獻力量；此外，與會立委也分享感言，他則跟大家說，感謝黨團同仁彼此間的合作等，而卸任立委也有成立群組，並開玩笑說這是「退輔會」。

民進黨立委林靜儀則說，餐會的氣氛很溫馨，大家過去4年很辛苦，輪流發言時都有做不同感想，有的立委是針對過去推動的議題能達成，表達感謝；有些立委則對於任期內還沒完成的，希望未來政府能繼續推動。

林靜儀表示，很感動4年來能跟大家一起合作，蔡總統也說，大家雖然未來不在立法院，但有一些重要議題，在各位回到團體、組織後，還是要持續幫政府溝通、提出意見；過去在總統府都是吃便當，今天則是請來飯店外燴，林靜儀也笑說，最後一餐讓大家吃得比較好。

民進黨立委余宛如指出，今天的餐敘氣氛十分溫馨，蔡總統感謝大家過去4年來的努力，也談了幾個重要的改革成績，總統也期待大家繼續為國家努力。

此外，與會立委也分享這4年的感想，並感謝總統給機會，讓大家把民間的理想與抱負帶到立法院來實踐。（編輯：蘇龍麒）1090131