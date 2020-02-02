郝龍斌拋取消三通說法 馬英九：沒有必要

（中央社記者游凱翔台北2日電）角逐國民黨主席的前國民黨副主席郝龍斌日前表示，若大陸不承認中華民國，三通沒有必要繼續。前總統馬英九今天表示，「我們執政8年大陸也沒有承認過我們。」並認為郝的提議沒有必要。

馬英九上午赴指南宮參拜，並發放祈福小卡，即便一大清早，仍有大批民眾排隊領取，場面相當熱鬧。

郝龍斌1月31日表示，與大陸交往應堅持中華民國存在的事實，但大陸若沒有善意回應，那兩岸間就不要交往，通郵、通商、通航等可以重新考慮有沒有必要繼續下去。

馬英九對此表示，「實際上我們執政8年大陸也沒有承認過我們。」但不管怎樣，透過外交休兵等方式都能做到，基本上這是協商技巧的問題，如果有一中各表的話，一方面大陸不會承認中華民國，但也不會否認中華民國的存在，但如果要逼著對方去承認，「他當然不會承認啊」。

馬英九認為，郝龍斌的提出的提議沒有必要，實際上不需要用這種方式，就可以達到更好的目的。

馬英九致詞表示，廟方雖然統計他已來指南宮參拜15次，但實際上他小學五年級時就常來，每次來這裡參拜就是希望風調雨順、國泰平安，聽說當時指南宮的建廟就是防止瘟疫，在武漢肺炎的這個時刻，希望能盡快結束這波疫情，也希望神明保佑口罩夠用，政府也應調整相關政策，最後希望兩岸關係繁榮和平、人民安居樂業。

馬英九受訪時說，希望口罩通路的分配問題盡快檢討，不然會造成民眾恐慌，雖然不見得每個人都需要口罩，但以防萬一的心理很正常，政府千萬不可低估。

至於義大利停止台灣航班前往議題，馬英九指出，越南目前已經開放，但義大利就蠻奇怪的，因為以武漢肺炎疫情來說，台灣與澳洲相同，沒有理由對台灣進行限制，政府應全力爭取談判，並將問題解決。

針對昨天立法院選舉院長，有國民黨立委跑票，馬英九認為，這情形應該檢討。（編輯：蘇志宗）1090202