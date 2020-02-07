賴清德訪美與川普同框 美商會盛讚：傳達正面訊號

（中央社記者潘姿羽台北7日電）副總統當選人賴清德訪美出席美國國家祈禱早餐會時，難得與美國總統川普同場；台北市美國商會執行長傅維廉今天受訪時表示，台美關係沒有那麼好過，賴清德出席許多重要會議，也傳達出相當正面的訊號。

賴清德目前以個人身分訪問美國首府，行程重點之一就是6日出席華府一年一度的「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）。

根據白宮提供的資訊，除了美國總統川普、副總統彭斯（Mike Pence）外，今年「國家祈禱早餐會」也有多位美國內閣級官員與會，包含蓬佩奧、國防部長艾斯培（Mark Esper）與內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）等。

台北市美國商會執行長傅維廉（William Foreman）今天受訪時表示，這消息代表台美更加緊密，而且從來沒有這麼好過，他談及台美關係時，也以extremely, extremely good right now來描述，並認為賴清德訪美時參加許多重要會議，是非常好的訊息。

「我對（台美）未來非常非常樂觀」傅維廉表示，如果後續棘手的美豬、美牛議題能夠解決，相信台美一定會有FTA。

台北市美國商會今天與新北市長侯友宜舉行午餐會，侯友宜會中以「有溫度的城市」為題進行演講，闡述他對於新北市的發展願景；他表示，希望把新北市板橋、新莊、三重打造成「三大中心」，並搭配三環六線全線通車，屆時新北市將呈現全新的面貌。

侯友宜表示，他的任期剩下3年，對他而言，沒有連任壓力、沒有選票壓力，只有1件事情最重要，就是把事情做好。

侯友宜最後也呼應演講主題，感性地說，擁抱市民、解決市民最底層的問題，才會是有溫度的城市。（編輯：紀淑芳）1090207