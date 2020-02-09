李登輝台北榮總檢查 李辦：作息正常留院觀察

（中央社記者葉素萍台北9日電）前總統李登輝昨天因為喝牛奶嗆到，咳不停，為防止吸入性肺炎，前往台北榮總檢查。李登輝辦公室主任王燕軍今天說，目前李登輝作息正常，發炎指數增加，但沒有發燒，繼續留院觀察。

王燕軍昨晚受訪表示，護理師為李登輝量測血糖、血壓後，給予牛奶做營養補充，但因為喝太快嗆到，護理師擔心引發吸入性肺炎，建議送榮總進一步檢查，醫師建議李登輝留院觀察與檢查。

王燕軍今天受訪指出，目前李登輝的作息正常，昨天嗆到後，醫療團隊非常慎重，昨天檢查發現發炎指數增加，醫療團隊擔心肺部可能輕微發炎，雖然白血球指數沒有增加，但老人醫療不能只看白血球指數，慎重起見繼續留院觀察。

王燕軍說，李登輝今天起床以後的作息、用餐都很正常。

王燕軍進一步指出，李登輝發炎指數增加，但沒有發燒，現在繼續觀察、持續用藥，藥效要2、3天才知道，醫療團隊擔心會變成肺炎，目前持續觀察，觀察的指標包括，呼吸聲、有沒有發燒、有沒有食慾等等，另外，明天會做血液生化相關檢查，才能確定有無轉成肺炎的可能。

王燕軍說，昨晚也有網路消息指李登輝插鼻胃管，這都是不實的傳言，他已對外澄清、駁斥。（編輯：林興盟）1090209