撤回陸配子女來台措施 卓榮泰：快速反映民意

（中央社記者葉素萍台北12日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，撤回陸委會宣布所有陸配子女入境規定。民進黨主席卓榮泰今天說，這是台灣民意的展現，行政院聽到民意反應之後，快速反映大家需求，政府內部要做檢討，以後更要深思熟慮。

武漢肺炎疫情延燒，陸委會昨天宣布有條件開放陸配子女入境引發民眾反彈，陳時中下午宣布，將撤回陸委會昨天宣布所有陸配子女入境規定。

民進黨今天召開中執會，卓榮泰會前受訪指出，陸委會是基於一些過去已經在執行的方式或政策延續，所以做了昨天的宣布，但顯然台灣社會面對這個疫情，大家還是認為保護台灣國內的安全最為重要。

卓榮泰說，人民有這樣的期待，陸委會與行政院相關部會今天做了最後決定，將不予繼續執行昨天的宣布，這個也是台灣民意的展現，行政院聽到這種反應之後，極快地反映大家需要的、政策上的暫停。

他認為，政府內部要做一些檢討，大家以後更要深思熟慮，向人民再次表達，為了守住台灣，會更彈性、更敏感地應對所有需求。

民進黨立委鄭運鵬受訪指出，台灣這幾年兩岸交流非常多，不只陸委會，包括立委接受到的陳情，各種家庭狀況、婚姻狀況都有，可以理解開學在即，的確有一些人情上、開學上、照顧上必要的需求，陸委會壓力也非常大。

對於這項政策撤回，鄭運鵬說，這表示當初思慮不周，他相信大家都知道這是善意的，只是現在防疫的關鍵期間，每個人都有不同的為難，大家多體諒這些個案，陸委會若有不周的地方，相信下次會更謹慎一點。

另外，對於政論節目主持人趙少康日前談到武漢肺炎防疫時表示，這是總統蔡英文「運氣好」。

卓榮泰說，他始終相信，所有都是靠努力而不是靠運氣；政治人物批評其他人很容易，若用同樣標準放在自己身上，不一定樣樣及格，大家要能夠自己反省。

鄭運鵬表示，台灣的防疫絕對沒有運氣問題，包括口蹄疫、非洲豬瘟、武漢肺炎，這些都不可能是運氣問題。

鄭運鵬提到，也有人說是因為中國單方面把團客、自由行人數下降，「這一點不能說是台灣運氣好」，人數下降，當初是中國想藉這些手段來操縱台灣選舉，「台灣算運氣不好、遇到歹厝邊，他們用經濟封鎖政治」，趙少康有誤解。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：謝佳珍）1090212