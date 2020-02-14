民眾黨優先法案 黨團為單一提案窗口

（中央社記者郭建伸台北14日電）台灣民眾黨立法院黨團今天討論黨團法律提案流程，明定法律案初稿由黨團或立委提出後，再交由黨團法案小組研修，送交黨團會議討論後再向議事處提案。黨團總召賴香伶說，優先法案都由黨團提出。

立法院議事規則明定，法律提案可由黨團提出，或經15位以上立委連署後提出，過去也常見跨黨派立委彼此簽署法案。知情人士表示，台北市長、民眾黨主席柯文哲日前與黨團成員開會時，曾表示希望優先法案盡量由黨團提出，而不是由個別立委提案。

民眾黨團今天黨團會議討論內部黨團法律提案流程草案。內容指出，法案初稿由黨團或立委提出後，交由黨團法案小組進行討論及初稿定稿，並交由總召核定；核定後再送交黨團會議決定通過與否，並送立法院法制局，最後再向議事處提案。

賴香伶受訪時表示，黨團將先以選舉公報上的政見方向為優先法案內容，目前一定用先以黨團提案，強調先走單一窗口。

賴香伶說，不會禁止個別立委提出法案，若有法案，可交由黨團研修討論後提出；由於立委提案需經過15位立委連署，若交由黨團提出，反而不受連署人數限制要求。

至於其他黨派立委是否能找民眾黨立委連署法案？賴香伶解釋，將視個別法案內容而定，若黨內立委需要幫忙連署，可提到民眾黨團會議討論，如果大家覺得很符合民眾黨的方向，5位立委也會一起幫忙連署。

賴香伶強調，個別立委可以有自己的法案，也能替其他人連署，但希望能提到黨團會議討論，讓彼此更了解。

此外，民眾黨團會議今天也通過投票權下修到18歲的法案，將提出憲法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法等修正草案，並透過新聞稿呼籲各黨派立委共同加入保障青年參政權的行列。（編輯：蘇龍麒）1090214