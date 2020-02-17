傅崐萁恢復黨籍案處理前夕 考紀會主委辭職

（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨中央考紀會主委魏平政今天突然向黨中央提出辭職，他表示，在階段性任務告一段落後，基於個人生涯考量，已在今天上午向國民黨代理秘書長曾銘宗提出辭呈，離開考紀會。

國民黨中常會日前通過立委傅崐萁恢復黨籍案，但後續程序待完備。知情人士指出，代理主席林榮德近日要中央考紀會18日開會，幫傅崐萁重回國民黨，但引發外界質疑。魏平政今天宣布辭去中央考紀會主委。

魏平政下午發表辭職聲明表示，他在兩年多前，以法律專業參與黨務工作，是相當珍惜的人生機緣。在黨內長官與同志的支持與協助下，藉由積極深化黨的綱紀，逐步重塑黨的形象，喚回黨內同志與社會大眾對黨的信任，成為黨務改革不可或缺的一股力量，他十分慶幸與感恩。

他指出，在階段性任務告一段落之後，基於個人生涯考量，已在今天上午向曾銘宗提出辭呈，離開中央考紀會主委一職。

魏平政表示，在他的任內，國民黨歷經2018與2020兩次大選，深深感受到民眾對國民黨的殷切期盼，更看重黨的團結與黨的紀律。黨的團結必須拋開個人私心與利益，黨的紀律也必須內化為黨內同志的觀念；不應也不能只是口號與空談，方能建立公信，堅定捍衛黨的創黨理念與核心價值。他深信，這不但是黨員同志的高度共識，更是全黨努力的方向和目標。（編輯：郭萍英）1090217