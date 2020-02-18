金溥聰：傅崐萁恢復黨籍與否 由新主席負政治責任

立委傅崐萁恢復國民黨籍案引發爭議，前國安會秘書長金溥聰（圖）18日表示，國民黨在看守期間不應該做重大決策，恢復黨籍與否應由新任黨主席、新任中常委決定，並為此負政治責任。中央社記者張新偉攝 109年2月18日

（中央社記者余祥台北18日電）立委傅崐萁恢復國民黨籍案引發爭議，前國安會秘書長金溥聰今天表示，國民黨在看守期間不應該做重大決策，傅崐萁有如定時炸彈，恢復黨籍與否應由新任黨主席、新任中常委決定，並為此負政治責任。

國民黨中常會日前通過傅崐萁恢復黨籍案，昨天黃復興黨部在花蓮的黃榮華支部也召開考紀會、委員會通過此案，國民黨中央原定今天召開考紀會討論，但昨天經聯繫，可出席的考紀會委員人數不足，因而取消，傅崐萁案暫緩。

鮮少在媒體露面的金溥聰昨天出席記者會，針對傅崐萁案質疑國民黨若做出倉促及錯誤的決定，將來會付出代價；被外界形容為金溥聰將重出江湖。

金溥聰今天上午接受廣播專訪時否認要重出江湖，而是這件事情讓他覺得他不得不出來；外界質疑是馬系出手，金溥聰也否認說，前總統馬英九跟這件事毫無關係，他不是馬英九現在的幕僚而是前幕僚，馬英九也不知道他要出來。

他說，傅崐萁的爭議很多，最大的就是炒股案，傅崐萁的從政作風，不用他列舉，大家都很清楚；過去他擔任黨秘書長時，傅崐萁就想要回國民黨，國民黨多年來一直對傅崐萁有疑慮。

金溥聰指出，國民黨正進行黨主席補選，結果在看守期間，中常會直接通過傅崐萁恢復黨籍案，打破程序，也繞過了花蓮縣黨部，由黃復興黨部開地方考紀會通過，這說明了傅崐萁的「能力」有多強，國民黨在體弱的時候，傅崐萁為什麼要急著回來，是「趁虛而入」、「逢低進場」。

金溥聰表示，傅崐萁恢復黨籍一事，應由新任黨主席、中常委決定，傅崐萁有如定時炸彈，若發生什麼事，就要由當初投票通過的人負政治責任，這樣他沒話說，但不能讓傅崐萁用財力收買人心的那一套，在離開花蓮後還想通行無阻。

至於外界質疑，現在應該是防疫為先，金溥聰說，傅崐萁就是趁這時候想回國民黨，媒體的焦點在疫情上，不會有太多批評，但若他們都靜默，就是順了傅崐萁的意。

他表示，傅崐萁作為國民黨的友軍沒話講，但成為國民黨黨員副作用強，國民黨打破常規讓傅崐萁恢復黨籍這件事，將會傷害國民黨在年輕人心中的形象。（編輯：謝佳珍）1090218